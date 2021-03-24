ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın fiyatları 24 Mart Çarşamba günü yani bugün serbest piyasada güne yatay yönlü seyirle başladı. Saat 07.30'da kaydedilen verilere göre gram altın 437 lira alış ve 444 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın fiyatları gibi çeyrek altın fiyatları da güne yatay yönlü seyirle başladı. Saat 07.30'da kaydedilen verilere göre çeyrek altın 705 lira alış 721 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

441,16

441,23

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.732,09

1.732,52

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.823,42

2.876,85

YARIM ALTIN FİYATI

1.407,30

1.442,84

ZİYNET ALTINI FİYATI

2.823,42

2.876,85