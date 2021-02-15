ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

ABD Hazine kağıdı getirilerinin 11 ayın en yüksek seviyesine yaklaşmasının yarattığı satış baskısına rağmen ons altın fiyatları, ABD’de yeni corona virüsü yardım paketine ve bunun enflasyon bekleyişlerini yükselteceğine yönelik beklentilerle sınırlı da olsa geri çekildi.

Analistler, ABD Hazine kağıdı getirilerini yükselmesinin altın tutmaya devam etmenin fırsat maliyetini yükselttiğini ve bu nedenle bir satış baskısı gözlendiğini belirtseler de, Yellen’in G7 finans liderlerine yaptığı mali teşviklerin devam etmesi çağrısının altına ilgiyi canlı tutmaya devam ettiğini vurguluyorlar.

Analistler spot altın için destek seviyesi olarak 1818 doları gösteriyorlar ve buranın kırılması halinde 1801 dolara kadar geri çekilme bekliyorlar. Yukarı harekette ilk direnç 1830 dolar/ons, buranın üzerinde ise 1841 dolar/ons seviyesi bulunuyor.

GRAM ALTINDA DÜŞÜŞ YÜZDE 1’İN ÜZERİNDE

Ons altın ve dolar kurundaki gevşemenin sürmesiyle güne satıcılı olarak başlayan gram altın, 416,91 direnç seviyesi altındaki işlem görmeye devam etti ve 406 seviyesini gördü. Bu seviyenin altında 4 saatlik bar kapanışına devam ettiği sürece satış baskısı derinleşebilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 395,16 olacaktır. Aksi durumda, 416,91 seviyesini aşması halinde ise 440,33 direnç seviyesi gündeme gelebilir.

ONS ALTIN BASKI ALTINDA

Ziraat Yatırım Menkul Değerler tarafından hazırlanan altın analizinde, “ABD’de zayıf gelen enflasyon verisine karşın ABD on yıllık tahvil faizinde tekrar yükselişin gözlenmesiyle değerli madenin baskı altında kaldığını izliyoruz.

Halihazırda teknik olarak da zayıf bir görüntü sergileyen ons altının yüzde 1,21’e kadar yükseliş kaydeden ABD on yıllık tahvil faizi ile birlikte baskı altında kalmaya devam edebileceğini düşünüyoruz ki dolardaki güçsüzlüğe karşın değerli madenin tepki vermekte zorlandığını izliyoruz.

Bu kasamda, ons altının 1.830 direncinin altında kalarak 1.812 ardından 1.800 seviyesine doğru geri çekilme yaşayabileceğini düşünüyoruz. Diğer yandan, 1.830 direncinin kırılması durumunda ise 1.850 hedef olabilir.