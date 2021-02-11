Son Dakika
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların gündeminde yer alan sarı metal alış ve satış fiyatları özellikle koronavirüs salgını süresince büyük önem taşıyor. İnişli çıkışlı grafiği nedeniyle anlık rakamlar bu noktada önem kazanırken canlı ve güncel rakamların takibi sabah saatleri itibarıyla başladı. Hal böyle olunca; altın fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı da önem kazanıyor. 11 Şubat 2021 Perşembe altın fiyatları son dakika bilgisine göre; bugün 22 ayar bilezik fiyatı 377,70 TL’den işlem görürken tam altın fiyatı ise 2.689,77 liradan işlem görüyor.
Ekonomi 11.02.2021, 09:29
6
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 377,82
SATIŞ: 406,43
ATA ALTIN
ALIŞ: 2.787,00
SATIŞ: 2.830,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 2.790,00
SATIŞ: 2.832,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.689,77
SATIŞ: 2.744,46
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.362,00
SATIŞ: 1.395,00
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 681,00
SATIŞ: 702,00
GRAM ALTIN
ALIŞ: 416,94
SATIŞ: 416,85