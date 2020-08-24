Altın fiyatları ne kadar? Sorusu 24 Ağustos günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Kapalıçarşı 24 ayar külçe gram altın fiyatı 460,31 liradan cumhuriyet altını ise 2.968,18 liradan işlem görüyor. İşte 23 Ağustos çeyrek altın gram altın fiyatları anlık...

GRAM ALTIN FİYATI

457,60

460,31

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

455,12

455,24

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.938,54

1.942,42

ÇEYREK ALTIN FİYATI

728,20

744,32

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.912,79

2.968,18

YARIM ALTIN FİYATI

1.451,84

1.488,64

ZİYNET ALTINI FİYATI

2.912,79

2.968,18

ATA ALTIN FİYATI

3.041,82

3.117,41

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

414,13

430,15