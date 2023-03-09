“Altın fiyatları kritik virajda”

Araştırma Analisti Ahmet Deniz Yağbasan, “ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, güçlü ekonomik verilere işaret ederek, faiz oranlarının daha yüksek olabileceğini söyledi. Altın fiyatları bu açıklama ile yeniden baskı altına girdi” dedi.

Bu hafta ABD Kongresi’nde sunum yapan FED Başkanı Powell, “Son ekonomik veriler beklenenden daha güçlü. Bu da faiz oranlarının nihai seviyesinin tahmin edilenden daha yüksek olabileceğini gösteriyor. Gelen verileri dikkate alarak, kararlarımızı toplantıdan toplantıya almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar üzerine ABD iki yıllık tahvil faizleri 2007’den sonra ilk defa yüzde 5’in üzerine çıktı. FED’in politika faizinde zirve nokta beklentisi yüzde 5,50’ye yükseldi. Dolar endeksi 105 seviyesini aştı. Ons altın fiyatları ise 1860 dolar sınırından, 1810 dolara kadar geriledi.

Önce ABD tarım dışı istihdam

FED senaryoları ve bunun altın fiyatlarına yansımalarıyla ilgili açıklamalarda bulanan ALB Yatırım Araştırma Analisti Ahmet Deniz Yağbasan, “Bundan sonraki süreçte FED, ilk faiz toplantısını 22 Mart’ta gerçekleştirecek. Nasıl bir aksiyon alacakları, iki önemli veriye bağlı. Bunlardan ilki, 10 Mart’ta açıklanacak ABD Tarım Dışı İstihdam rakamları. Şubatta 215 bin artış bekleniyor. Bu seviye üzerinde bir istihdamla karşılaşırsak, ons altında baskı artabilir. 100 günlük ortalamaya da işaret eden yaklaşık 1800 dolar seviyesi önemli destek olarak takip edilmeli. İstihdam kadar saatlik ücretler de önemli. Saatlik ücretlerde artış hızı yüksek gerçekleşirse, bu da enflasyonist baskı ve sıkı FED denklemini destekleyeceği için, ons altın fiyatlarını frenleyici bir unsur olacaktır” dedi.

Sonra ABD TÜFE verisi

14 Mart’ta açıklanacak ABD TÜFE verilerinin de dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Yağbasan, “Şubatta TÜFE, yüzde 5,9 bekleniyor. Ancak son gelen veriler gösteriyor ki, TÜFE, beklentiyi bir miktar aşabilir. Böyle bir senaryo da altın fiyatları için kısa vadede iyi olmaz. FED’den de 22 Mart toplantısında 0,50 baz puanlık artış ihtimali ağırlık kazanıyor. Böylece ABD’de politika faizi yüzde 5,25’e yükselecek. Daha orta-uzun vadeli bakacak olursak; yılın ikinci yarısından itibaren zirve noktaya ulaşmış ve orada bekleyişe geçen bir FED faizi ve düşüş eğilimini gösteren TÜFE denkleminde, altın fiyatlarının 2 bin dolara doğru yönelebileceğini görebiliriz. Merkez Bankalarının alımlarının devam ettiğini ve Asya ekonomilerinde toparlanma ile birlikte, bu senaryo destek bulabilir” ifadelerini kullandı.

Gram altın için beklentiler

Yağbasan, gram altın ile ilgili olarak da şunları söyledi: “Bu yıl 1185 TL ile zirve, 1095 TL ile dip seviye görüldü. Fiyatlar, iki ABD verisi öncesi 2023 yılında gördüğü dip seviyelere yakın seyrediyor. Dolar/TL’nin de stabil görünümü dikkate alındığında, gram altında 1095-1100 TL seviyelerinin önemli bir taban noktası olduğu söylenebilir. Ons altında 2 bin dolar senaryosu destek bulursa, gram altında da 1250-1300 TL bandına doğru bir hareketlilik, yılın ikinci yarısı itibarıyla bizi bekliyor olabilir.”