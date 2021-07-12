Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde sert düştü! Çeyrek altın ne kadar oldu?

En değerli madenler arasında yer alan altın en fazla yatırım yapılan madenler arasında yer almaya devam ediyor. Son dönemde 500 liranın üzerinde bir grafik izleyen gram altın geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 502 lira seviyesinden tamamladı. Yeni haftaya 501 lira seviyelerinden başlayan gram altının ilerleyen saatlerde nasıl bir seyir izleyeceği vatandaşlar ve yatırımcısı tarafından yakından takip ediliyor. Peki altın fiyatlarında son durum ne?



Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı Cuma gününü yüzde 0,14 azalışla 502,50 liradan tamamladı.



İstanbul Kapalıçarşı'da, Cuma günü kapanışta çeyrek altın 814,00 lira, Cumhuriyet altını 3.332,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise Perşembe günkü kapanışa göre yüzde 0,14 düşüşle 502,50 liradan işlem gördü.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 810,00 TL alış 822,00 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 499,94 TL alış 500,03 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.

ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?

Altının ons fiyatı 1.801 dolar seviyesinden işlem görmeye devam ediyor

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.603,38 TL alış 1.645,11 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 3.317,33 TL alış 3.400,90 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.