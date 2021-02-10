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Altın fiyatları düşüyor! Vatandaş soluğu kuyumcuda alıyor...

Gelen son dakika haberine göre; altın fiyatlarındaki sert düşüş, özellikle altın borcu olanlar ve düğünlerini erteleyenler için fırsata dönüştü. Kuyumcular çarşısı, altın almak isteyenlerle doldu. Ayrıca bu sabah BDDK fiziki altınların değerlemesine ilişkin son dakika kararı aldı. İşte detaylar...

Ekonomi 10.02.2021, 10:28
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Altın fiyatları düşüyor! Vatandaş soluğu kuyumcuda alıyor...

Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Yunus Öner, altın fiyatlarında yüzde 25 oranında düşüş yaşandığını belirterek, "Özellikle borcu olanlar ve düğünlerini erteleyenler için bu bir fırsat

Eğer varsa paraları bu seviyelerde altın almalarını öneriyorum. Çünkü birkaç ay sonra bu seviyeleri arar duruma gelebilirler" dedi.

  • Özellikle altın borcu olanlar ve düğünlerini erteleyenler, altın fiyatlarındaki bu düşüşü fırsat bilerek kuyumcuların yolunu tuttu. Yatırımcıların da ilgisiyle kuyumcuların yüzü gülerken, Diyarbakır'ın tarihi kuyumcular çarşısı, altın almak isteyenlerle doldu.

  • Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Öner, altın fiyatlarındaki düşüşte, doların Türk lirası karşısında değer kaybetmesi ile ABD'deki başkanlık seçimlerinin etkili olduğunu söyledi.

    Yüzde 25 oranında düşüşün yaşandığını kaydeden Öner, özellikle borcu olanlara çağrıda bulanarak, bu fırsatı değerlendirmelerini tavsiye etti. Öner, "ABD’de Biden'ın kazanmasından sonra altın ons olarak biraz gevşedi ama bugün biraz toparlanma oldu. Düşüş oranına baktığımızda yüzde 25 oranında bir düşüş gerçekleşti.

  • Altın gram olarak 540 liradan 480 liraya gerileyince vatandaşlar bundan daha aşağı düşmez diyerek o rakamlardan da aldı ama borcu olanlar ve düğünlerini erteleyenler için bu düşüş bir fırsattır.

  • Bu seviyelerden alsınlar. Altının yönünü her zaman yukarı doğru bekliyoruz. Tabi bu yine dolar ile Türk lirasının seyrine bağlı. dolar, Türk lirası karşısında yine düşerse altın da biraz daha düşecektir.

  • Özellikle borcu olanlar için bu bir fırsat. Eğer varsa paraları bu seviyelerde altın almalarını öneriyorum. Çünkü belki birkaç ay sonra bu seviyeleri arar duruma gelebilirler. Altının yükseleceğini öngörüyoruz.

  • Kasım ayında 540 lira ile tarihi yüksek seviyeyi gören altın fiyatları, son 7 ayın en düşük seviyesine ulaştı. Piyasalarda salı günü altın, 420 liradan işlem gördü.

  • Dolar 8.57'den düştü bu seviyelere ve tekrar o seviyelere çıkarsa altın da yine gram bazında 540- 550 bandına gelecektir" diye konuştu.

  • "Altın her zaman en güvenli yatırım limanıdır. Son zamanlarda vatandaşlar arasında bu kripto paralar cazip hale gelmeye başladı ama örneğin 'Bitcoin' diyorlar. 'Bitcoin'in geçmişi nedir altına göre?

  • 'Bitcoin' 8-10 yıllık bir kripto para, fiziki olarak yok, sadece hesabınızda görüyorsunuz. Ama altının yerini hiçbir şey tutamaz. Aldığınız altını her zaman muhafaza edebilirsiniz.

  • Bir de altın için bir deyim var; 'Altın gördüğü yeri unutmaz' diye. Altın düştüğünde bile her zaman yüksek seviyeyi test eder. Örnek olarak 540'lardan bu seviyelere geldi, aynı seviyeleri test edeceğini söyleyebilirim ama uzun vadede, 1 yıl ya da 1,5 yıl içinde olabilir. Kısa vadede o seviyeye yükselecek, diye bir şey yok."

  • Altının her zaman en güvenli liman olduğuna vurgu yapan Öner, rağbet gören kripto paranın sanal olduğunu ve altının yerini hiçbir şeyin alamayacağını dile getirerek, şöyle devam etti:

  • Tarihi kuyumcular çarşısına gelip, altın alışverişi yapanların kimi altın borcunu ödemek için kimi de düşük fiyatı fırsat bilerek, yatırım amaçlı aldıklarını söyledi.

  • Öte yandan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK), Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

  • Yönetmelikte yapılan değişiklikler kapsamında, bankaların alım ve satımını yapabilecekleri kıymetli madenlere ilişkin bölüme yeni bir madde eklendi.

  • Eklenen maddeye göre, bankalar, bankalar adına kıymetli maden değerleme ve toplama hizmeti veren anlaşmalı kuyumcular ve kıymetli maden eksperleri tarafından banka müşterilerinin altın cinsinden mevduat, özel cari, katılma hesaplarına alacak kaydetmek üzere toplanan fiziki altınlar, asgari olarak milyem değerleri üzerinden değerlenecek.

  • Değerleme işlemine ilişkin içeriğinde asgari olarak değerlemeye konu her bir parçanın ayırt edici ya da tanımlayıcı ibaresi, gram cinsinden ağırlığı, ayarı, dönüşümünde kullanılan milyem değeri ve dönüşüm sonrası gram cinsinden ağırlığı ile tüm parçaların dönüşüm sonrası gram cinsinden toplam ağırlığının yer aldığı teslim tutanağı düzenlenecek.

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