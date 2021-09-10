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Altın fiyatları düşüyor! İşte çeyrek altın, gram altın fiyatları...

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 488 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün, dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 486,7 liradan tamamladı.

Ekonomi 10.09.2021, 14:25
Altın fiyatları düşüyor! İşte çeyrek altın, gram altın fiyatları...

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 488 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 800 lira, Cumhuriyet altını da 3.270 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 1.801 dolardan alıcı buluyor.

GRAM ALTIN FİYATI

484,41

485,82

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

486,25

486,32

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.801,78

1.802,08

ÇEYREK ALTIN FİYATI

778,00

795,13

YARIM ALTIN FİYATI

1.551,15

1.590,26

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.112,02

3.170,79

ATA ALTIN FİYATI

3.203,03

3.283,77

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