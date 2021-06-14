Altın fiyatları düşüşte! Son dakika çeyrek ve gram altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI aşağı yönlü seyrini bugün de sürdürüyor. Başta yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takip edenler günün ilk saatleriyle birlikte "Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını merak edip araştırmaya başladı. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın fiyatları 14 Haziran Pazartesi günü saat 07.30'da kaydedilen verilere göre 501 lira alış ve 503 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları ise 14 Haziran Pazartesi günü saat 07.30'da kaydedilen verilrere göre 804 lira alış ve 822 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Cumhuriyet altını fiyatları ve diğer altın birim fiyatları ise şu şekilde:

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

502,75

502,83

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.865,73

1.866,20

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.217,62

3.278,46

YARIM ALTIN FİYATI

1.603,78

1.644,26

ZİYNET ALTINI FİYATI

3.217,62

3.278,46