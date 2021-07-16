Altın fiyatları düşüşte!

Yatırım tercihlerinin uzun vadede en güvenli limanlarından biri olarak görülen altında düşüş yaşandı. 24 ayar külçe altının gramı yüzde 1,33 azalış yaşadı.

YÜZDE 1,33 DÜŞÜŞ

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 806,00 lira, Cumhuriyet altını 3.299,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise çarşamba günü kapanışa göre yüzde 1,33 düşüşle 497,50 liradan işlem gördü.

16 TEMMUZ 2021 ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, çarşamba ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA CUMA

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 504,00 504,20 497,30 497,50

Cumhuriyet Ata Lira 3.321,00 3.342,00 3.278,00 3.299,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 459,65 463,65 454,00 458,00

Lira(Tam) Ziynet 3.246,00 3.266,00 3.203,00 3.223,00

Yarım Ziynet 1.623,00 1.633,00 1.602,00 1.612,00

Çeyrek Ziynet 812,00 817,00 801,00 806,00