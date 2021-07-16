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Altın fiyatları düşüşte!

Altın fiyatlarında haftanın kapanışında düşüş görünürken, Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü 497,50 liradan tamamladı.

Ekonomi 16.07.2021, 22:24
Altın fiyatları düşüşte!
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Yatırım tercihlerinin uzun vadede en güvenli limanlarından biri olarak görülen altında düşüş yaşandı. 24 ayar külçe altının gramı yüzde 1,33 azalış yaşadı.

YÜZDE 1,33 DÜŞÜŞ

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 806,00 lira, Cumhuriyet altını 3.299,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise çarşamba günü kapanışa göre yüzde 1,33 düşüşle 497,50 liradan işlem gördü.

16 TEMMUZ 2021 ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, çarşamba ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

                                                           ÇARŞAMBA                                           CUMA

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN                   Alış           Satış                                        Alış         Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.)                   504,00      504,20                                      497,30     497,50

Cumhuriyet Ata Lira                         3.321,00   3.342,00                                3.278,00     3.299,00

22 Ayar Bilezik(Gr.)                         459,65       463,65                                    454,00       458,00

Lira(Tam) Ziynet                              3.246,00   3.266,00                                   3.203,00   3.223,00

Yarım Ziynet                                    1.623,00   1.633,00                                 1.602,00     1.612,00

Çeyrek Ziynet                                  812,00      817,00                                       801,00     806,00

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