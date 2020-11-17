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Altın fiyatları DÜŞÜŞTE!
17 Kasım Salı günü altın fiyatları yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Güncel piyasalarda gram altın fiyatı 469,56 lira ile rekor kırmaya devam ederken , çeyrek altın ise 763,64 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 17 Kasım güncel altın fiyatları...
Ekonomi 17.11.2020, 10:24
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Altın fiyatları ne kadar? sorusu 17 Kasım Salı günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı 469,56 liradan, cumhuriyet altın fiyatları ise 3.045,22 liradan işlem görüyor. İşte, 17 Kasım 2020 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
467,08
469,56
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
466,97
467,06
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.888,70
1.889,23
ÇEYREK ALTIN FİYATI
747,16
763,64
YARIM ALTIN FİYATI
1.489,65
1.527,28
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
2.988,63
3.045,22
ATA ALTIN FİYATI
3.105,55
3.183,94
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
422,76
439,11