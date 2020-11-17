Altın fiyatları DÜŞÜŞTE!

Altın fiyatları ne kadar? sorusu 17 Kasım Salı günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı 469,56 liradan, cumhuriyet altın fiyatları ise 3.045,22 liradan işlem görüyor. İşte, 17 Kasım 2020 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI

467,08

469,56

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

466,97

467,06

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.888,70

1.889,23

ÇEYREK ALTIN FİYATI

747,16

763,64

YARIM ALTIN FİYATI

1.489,65

1.527,28

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.988,63

3.045,22

ATA ALTIN FİYATI

3.105,55

3.183,94

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

422,76

439,11