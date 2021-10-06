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Altın fiyatları düşüşe geçti: 6 Ekim çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları 6 Ekim Çarşamba gününe değer kaybıyla başladı. Serbest piyasada gram altın fiyatları 500 TL, çeyrek altın fiyatları ise 818 lira seviyelerinde işlem görüyor. İşte gün içerisinde altın alacakların merak etiği son dakika altın fiyatları tablosu...
Ekonomi 06.10.2021, 10:52 06.10.2021, 11:05
ALTIN FİYATLARI 6 Ekim Çarşamba gününe değer kaybıyla başladı. Serbest piyasada çeyrek ve gram altın fiyatları günün ilk saatleriyle birlikte aşağı yönünde seyir izlemeye başladı. Peki, bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar...
GRAM ALTIN FİYATI
498,12
501,91
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
500,38
500,47
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.758,81
1.759,24
ÇEYREK ALTIN FİYATI
800,61
818,27
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
3.202,44
3.263,05
YARIM ALTIN FİYATI
1.596,22
1.636,53
ZİYNET ALTINI FİYATI
3.202,44
3.263,05
ATA ALTIN FİYATI
3.289,74
3.372,60
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
273,95
328,78
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
450,80
468,23