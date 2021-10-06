Altın fiyatları düşüşe geçti: 6 Ekim çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI 6 Ekim Çarşamba gününe değer kaybıyla başladı. Serbest piyasada çeyrek ve gram altın fiyatları günün ilk saatleriyle birlikte aşağı yönünde seyir izlemeye başladı. Peki, bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar...

GRAM ALTIN FİYATI

498,12

501,91

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

500,38

500,47

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.758,81

1.759,24

ÇEYREK ALTIN FİYATI

800,61

818,27

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.202,44

3.263,05

YARIM ALTIN FİYATI

1.596,22

1.636,53

ZİYNET ALTINI FİYATI

3.202,44

3.263,05

ATA ALTIN FİYATI

3.289,74

3.372,60

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

273,95

328,78

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

450,80

468,23