Altın fiyatları, çeyrek altın, gram altın fiyatları ZİRVEDE! 19 Kasım Altın fiyatları
Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları yükselecek mi? Soruları 19 Kasım Cuma gününde altın yatırımı yapmak isteyenler tarafından merakla ediliyor. Altın fiyatları 19 Kasım Cuma gününe yükselişle başladı. 24 Ayar gram altının fiyatı 666,66 liradan, çeyrek altın ise 1.090,07 liradan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın, gram altın ne kadar? İşte 19 Kasım canlı altın fiyatları...
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 düşüşle 1.857 dolardan alıcı buluyor.
Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin bugün de devam edeceğini kaydederek, para politikası tutumu kapsamında "şahin" olarak nitelendirilen üyelerin konuşmaları öncesinde altının ons fiyatının baskılandığını bildirdi.
Açılıştan bu yana altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşün yurt içinde altın fiyatlarının gerilemesine neden olduğunu belirten analistler, altının ons fiyatında 1.870 doların önemli direnç, 1.850 ve 1.830 dolar seviyelerinin destek konumuna geldiğini söyledi.
GRAM ALTIN FİYATI
662,09
666,66
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
666,97
667,08
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.857,62
1.857,92
ÇEYREK ALTIN FİYATI
1.066,56
1.090,07
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
4.268,60
4.349,36
YARIM ALTIN FİYATI
2.127,63
2.181,35
08
ZİYNET ALTINI FİYATI
4.268,60
4.349,36