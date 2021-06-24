Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL?

Altın fiyatları, 23 Haziran Çarşamba gününe oranla 1 TL düşüşle işlemlerine devam ederken, altının ons değerinde 6 dolarlık düşüş yaşandı. Düne göre sarı metal piyasası “yatay seyir”de işlemlerine devam ediyor. Kapalı Çarşı’da 24 Haziran 2021 sabah saatlerinde son durum nasıl?

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 490 TL, satış 493 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 501 TL. 8 TL düşüş gerçekleşti.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 800 TL, satış 817 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 828 TL. 17 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 3.296 TL, satış 3.329 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 3.376 TL. 47 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 1.603 TL, satış 1.635 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1.657 TL. 22 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 3.237 TL, satış 3.270 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3.314 TL. 44 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 3.230 TL, satış 3.263 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3.307 TL. 44 TL düşüş gerçekleşti.

Altın yorumları 24 Haziran 2021

Ekonomi uzmanlarının 24 Haziran 2021 altın yorumları: Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman’ın dünkü açıklamaları altının ons değerlerinde hafif düşüşe sebep oldu. Bowman, ABD’de “tedarik zinciri dengesizliklerinin giderilmesi” durumunda sarı metal piyasada yukarı doğru oluşan direncin azalacağını açıklaması piyasalarda sarı metal üzerinde doların yükselmesine sebep oldu.