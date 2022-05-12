Altın fiyatları aldı başını gidiyor!

İşte piyasalarda son durum...

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 15,30 TL'den başlayan Dolar 15,38 TL'den, 16,22 TL'den başlayan Euro 16,17 TL'den, 18,83 TL'den başlayan Sterlin 18,88 TL'den işlem görüyor.

Dün doların satış fiyatı 15,31 lira, avronun satış fiyatı ise 16,17 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.851 dolardan başlayan Ons altın 1.851 dolar'dan

910 TL'den başlayan Gram altın 914/915 TL,

1.464 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.471/1.472 TL,

6.027 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 6.057/6.058 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

10,53 TL'den başlayan Gümüş ise 10,55 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 26 bin 296, Ethereum 1 bin 791 dolardan işlem görüyor.

Analistler, yükselen enflasyonla mücadele için para politikası sıkılaşmasının ve likiditenin azalmasının yatırımcıları küresel piyasalarda riskli varlıklardan uzaklaştırdığını belirtti.