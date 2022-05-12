Altın fiyatları aldı başını gidiyor!
Dolar, Euro ve altında yükseliş hız kesmeden devam ediyor. İşte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...
İşte piyasalarda son durum...
Dolar, Euro ve Sterlin
Güne 15,30 TL'den başlayan Dolar 15,38 TL'den, 16,22 TL'den başlayan Euro 16,17 TL'den, 18,83 TL'den başlayan Sterlin 18,88 TL'den işlem görüyor.
Dün doların satış fiyatı 15,31 lira, avronun satış fiyatı ise 16,17 lira olmuştu.
Altın ve gümüş
Güne 1.851 dolardan başlayan Ons altın 1.851 dolar'dan
910 TL'den başlayan Gram altın 914/915 TL,
1.464 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.471/1.472 TL,
6.027 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 6.057/6.058 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.
10,53 TL'den başlayan Gümüş ise 10,55 TL'den fiyatlanıyor.
Kripto paralar
Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 26 bin 296, Ethereum 1 bin 791 dolardan işlem görüyor.
Analistler, yükselen enflasyonla mücadele için para politikası sıkılaşmasının ve likiditenin azalmasının yatırımcıları küresel piyasalarda riskli varlıklardan uzaklaştırdığını belirtti.