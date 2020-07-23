Altın fiyatları 9 yılın zirvesinde

Altın fiyatları üst üste beş gündür artarken, ABD ve Çin arasındaki gerilimin tekrar yükselmeye başlamasıyla güvenli limanlara kaçan yatırımcıların etkisiyle 1,8789.3 dolarla 9 yılın zirvesinde.

Merkez bankaların teşvikleriyle oluşan likidite artışı ve ABD'nin yeni bir teşvik pakedi açıklaması beklentileri, dolar endeksinin dört ayın en düşük seviyesine gerilemesinin de etkisiyle, enflasyon ve değer kaybı risklerine önlem olarak görülmesi altın fiyatlarını yukarı yönlü etkileyen faktörler arasında.

Gelişmeler etkisiyle:

- Altın günlük yüzde 0.76 artışla 1,879.3 dolardan,

- Gümüş günlük yüzde 1.64 düşüşle 22.77 dolardan,

- Bakır günlük yüzde 0.26 artışla 2.93 dolardan,

- Platin günlük yüzde 0.11 düşüşle 956.3 dolardan ve

- paladyum günlük yüzde 0.94 düşüşle 2,208 dolardan işlem görüyor