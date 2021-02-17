Altın fiyatları 7 ayın en düşük seviyesinde

Altın fiyatları, dolar kurunun son 6 ayın en düşük seviyelerine gerilemesi, koronavirüs aşılama süreci ve küresel toparlanmaya ilişkin iyimserliğin artmasıyla yaklaşık 7 ayın en düşük seviyesini gördü.

Küresel piyasalarda geçen yıl, koronavirüs salgını nedeniyle artan risk algısı, salgın nedeniyle merkez bankaları ve hükümetlerce alınan trilyonlarca dolarlık önlemler ve ekonomilerdeki toparlanma ile başlayan düşüş eğilimi devam ediyor.

ALTININ GRAM FİYATI 404,7 LİRA

Altının gram fiyatı 401,4 lira ile 7 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından 404,7 liradan işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki gerilemeye paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,9 altında 403,7 liradan tamamladı.

ÇEYREK ALTIN 673 LİRA, CUMHURİYET ALTINI 2 BİN 728 LİRADAN SATILIYOR

Gram altın, altının ons fiyatındaki düşüşün bugün de devam etmesiyle son 7 ayın en düşük seviyesi olan 401,4 lirayı görmesinin ardından dolar kurundaki yükselişe paralel toparladı ve saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 404,7 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 673 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 728 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI 1.790 DOLAR SEVİYESİNDE

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1.790 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

ALTININ GRAMI, SON 3 AYDA YÜZDE 25 DEĞER KAYBEDEREK 405 LİRAYA KADAR GERİLEDİ

Yurt içinde ise dolar kurunun seyrine paralel geçen yılın kasım ayında 541 lira ile tarihi zirvesini gören altının gram fiyatı, son 3 ayda yaklaşık yüzde 25 değer kaybederek 405 liraya kadar geriledi ve 22 Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyesini gördü. Son 3 ayda altının ons fiyatının değer kaybı ise yüzde 7 oldu.

MERKEZ BANKASI’NIN PARA POLİTİKASINDAKİ SIKI DURUŞUN ETKİSİ

Ekonomi yönetiminin piyasa dostu adımları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikasındaki sıkı duruşu ile dolar kurunda son 3 ayda görülen düşüş eğilimi, altının ons fiyatındaki gerileme ile birleşince, yurt içinde altın fiyatlarının düşüşü bu dönemde hızlı oldu.

Küresel ölçekte, ABD'deki 1 trilyon 900 milyar dolarlık teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışı ile artan risk iştahına paralel altının ons fiyatı baskılanırken, enflasyon görünümüne ilişkin riskler de tahvil faizlerinde en düşük seviyelerin görüldüğü tahminlerini besleyerek altına olan talebi olumsuz etkiliyor.

"GERİ ÇEKİLME BİRAZ DAHA DEVAM EDEBİLİR AMA KALICI OLMAZ"

Ancak ekonomistler, altın yatırımcısının uzun vadede üzülmeyeceğine dikkat çekiyor. Analistler, altın fiyatlarında yaşanan düşüşlerin bir miktar daha devam edebileceğini ancak kalıcı olmasını beklemediğini söylüyor.

"ÖZELLİKLE ALTIN BORCU OLANLAR DÜŞÜŞLERİ YAKINDAN TAKİP ETMELİ"

Yıl içinde dolar kurunda olası toparlanmaların da altının gram fiyatını destekleyeceğine dikkati çeken analistler, altının gram fiyatının, yaz aylarında tekrar 500 lira seviyesinin üzerini test edebileceğini tahmin ettiklerini ifade ederek özellikle altın borcu olanları uyarıyor.