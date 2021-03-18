Altın Fed sonrası 1750 Dolar/Onsu üzerini test etti

Hafta başından beri beklenen FED toplantısı dün gerçekleşirken, toplantı sonrası altının tepkisinin pozitif yönlü olduğunu izledik. 1731 dolar/ons seviyesinden güne başlayan sarı maden, gün boyu pozitif görünüm içerisinde hareket etti. FED faiz kararında bir değişikliğe gitmezken, altının karar sonrası yukarı yönlü ivmelendiğini izledik. Bu süreçte 1751 dolar/ons seviyesine kadar uzanan sarı maden son iki haftanın en yüksek seviyesini kaydetti. Karar sonrası kameraların karşısına geçen FED Başkanı Jerome Powell’ın sözleri dikkatle takip edildi. Başkan enflasyon kaygılarını taşımadığını dile getirirken tahvil alımlarına bir süre daha devam edeceklerini vurguladı. Başkanın güvercin tondaki açıklamaları altın fiyatlarını destekleyerek yeşil bir kapanış yapmasını destekledi. 1745 dolar/ons seviyesinden seansı tamamlayan sarı maden, yüzde 0,8 kazancı hanesine yazmış oldu.

Gümüş altına kıyasla daha iyi bir performansıyla öne çıkarken, gün 26,51 dolar/ons seviyesine kadar uzandığı bir seansı yaşadı. 26,31 dolar/ons seviyesinden seansı tamamlayan beyaz maden önceki güne kıyasla yüzde 1,5 kazancı hanesine yazdı.

Platin ise tüm yaşananlardan bağımsız olarak yatayda kapattığı bir günü geride bıraktı. 1216 dolar/onstan seansı tamamlayan platin önceki güne kıyasa yüzde 0,1 değer kaybıyla seansı tamamladı.

Paladyum dünkü seansta 2580 dolar/ons seviyesini aşarak son bir yılın en yüksek seviyesinden seansı tamamladı. 2578 dolar/onstan seansı tamamlayan paladyum önceki güne kıyasla yüzde 3,1 kazancı hanesine yazdı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası’nda dünkü seansta altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 2,50-3,00 dolar/onsla gerçekleşmeye devam etti. Borsa İstanbul’da toplamda 1301 kg altın, 699 kg gümüş işlemiyle seansı tamamlandı.