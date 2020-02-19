Altın, euro ve dolarda son durum

Dolar / TL kuru haftanın üçüncü işlem günü olan 19 Şubat 2020 Çarşamba günü de artış yaşamaya devam etti. Yaşanan son artışla birlikte dolar kuru 6,0688 seviyesine yükseldi ve 6,07 TL’ye oldukça yaklaşmış oldu.

Doların 6,06 TL olduğu aynı dakikalarda euro kuru ise 6,55 TL seviyelerinden işlem görüyor. Peki, diğer yabancı para birimleri bugün ne durumda? İşte Bigpara’dan alınan son dakika döviz kurları verilerine göre piyasalardaki güncel durumlar…



İngiliz Sterlini 7,88 TL



İsviçre Frangı 6,15 TL



Japon Yeni 0,05 TL



Suudi Arabistan Riyali 1,60 TL



Norveç Kronu 0,65 TL



Danimarka Kronu 0,87 TL



Avustralya Doları 4,05 TL



Kanada Doları 4,55 TL



İsveç Kronu 0,62 TL

Gram altın fiyatı bugün ne kadar? Altın fiyatları son durumu

Yatırım amaçlı veya hediyelik amaçlı altın satın almak isteyenler, yarım altın fiyatı ve tam altın fiyatını da öğrenmek istiyor. Peki bugün altın ne kadar? İşte altın fiyatlarında son güncel durum...



Altın almak veya altın bozdurmak isteyenlerin sabırsızlıkla araştırdığı altın fiyatı bugün ne kadar? İşte gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı ve tam altın fiyatı...

19 ŞUBAT ÇARŞAMBA ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı 312,74 TL / Gram altın satış fiyatı 312,80 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı 496,83 TL / Çeyrek altın satış fiyatı 508,06 TL

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı 990,55 TL / Yarım altın satış fiyatı 1.016,12 TL

TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı 2.049,41 TL / Tam altın satış fiyatı 2.100,60 TL