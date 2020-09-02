Altın dolardaki yükseliş ile 3 günlük çıkışını durdurdu

Altın fiyatları, üç günlük yükselişin ardından, dolardaki hafif yükseliş ve yatırımcıların dikkatlerini koronavirüs pandemisinin etkilerini giderebilmek için daha fazla teşvik uygulanacağı beklentileri ile birlikte ekonomilerdeki toparlanma işaretlerine çevirmeleri sonucu düştü.

ISM'in Salı günü açıkladığı veriler, ABD'de imalat sektörünün Ağustos ayında, zor durumdaki ekonominin en parlak noktalarından biri olan yeni siparişlerde meydana gelen büyümenin desteği ile 2018'in sonlarından bu yana en hızlı genişlemesini gerçekleştirdiğini gösterdi. Ancak ISM'in istihdam endeksi Ağustos ayında altı ayın zirvesine yaklaşmasına karşın, işletmelerin halen istihdam kısıntısına gittiğini işaret ediyor.

Öte yandan Fed Guvernörü Lael Brainard, ABD ekonomisinin önümüzdeki aylarca "ciddi belirsizlikle" karşı karşıya olduğunu ve merkez bankası ve maliye politikası yapıcılarının desteğe devam etmesi gerektiğini söyledi. Bu açıklama, Fed'in "enflasyona yönelik daha gevşek bir yaklaşımı" içeren para politikası için yeni çerçevesini açıklamasının ardından geldi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Brainard'ın değerlendirmelerine benzer şekilde, ABD ekonomisinin Kovid-19 krizinden tam olarak çıkabilmesi için acil ilave mali teşviğe ihtiyaç duyulduğunu ve destek paketi için müzakerelerin çıkmaza girdiği bir ortamda, Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi ile bir diyalog başlattığını söyledi.

Spot altın, önceki üç günde yüzde 2.1 yükseldikten sonra yüzde 0.3 düşerek Singapur saati ile 12:30'da ons başına 1,694.39 dolara geriledi.

Diğer değerli metallerden, spot gümüş yüzde 0.1 düşerek ons başına 28.0927 dolara inerken, platin yüzde 0.6 ve paladyum yüzde 0.1 değer kaybetti.