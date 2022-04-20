Altın, dolar ve euro güne nasıl devam ediyor?

İşte piyasalarda son durum...

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 14,65 TL'den başlayan Dolar 14,67 TL'den, 15,85 TL'den başlayan Euro 15,93 TL'den, 19,11 TL'den başlayan Sterlin ise 19,16 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,6710 lira, avronun satış fiyatı ise 15,8250 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Onsu 1.953 dolar olan altında, gram altın 920/921 TL, çeyrek altın 1.481/1.482 TL, Cumhuriyet altını ise 6.094/6.095 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 11,90 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 41 bin 791, Ethereum 3 bin 122 dolardan işlem görüyor.