Altın, dolar ve euro aldı başını gidiyor!

2021 yılının başından bu yana yükselen piyasalarda tarihi rekor kırıldı. Dolar 8,19 TL'den, Euro 9,87 TL'den, Sterlin ise 11,43 TL'den işlem görüyor. Altının gramı 472 TL'den, gümüş ise 6,98 TL'den fiyatlanıyor. Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 54 bin 165 dolar seviyesinde.

Onsu 1.793 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 468/472, çeyrek altın 759/774, Cumhuriyet altını ise 3.122/3.155 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

ALTIN TARİHİ ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 473,5 lira seviyesine kadar yükseldi.

Analistler, küresel bazda artan risk algısının altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi. Bugün veri takvimin sakin olduğunu aktaran analistler, ABD-Rusya gerilimi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların gündeminde olduğunu kaydetti.