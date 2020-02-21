Altın daha ne kadar yükselecek? Güncel altın fiyatları...

Altın rekor tazelemeyi sürdürüyor.

Altın fiyatları bu sabah yeni rekorunu kırdı. 316 liraya çıkan gram altın, 314 liraya düştükten sonra uzmanların öngörüsünü gerçekleştirdi. Şu dakikalarda gram altının fiyatı 320 lirada bulunuyor.



Çeyrek altın 512 lira, Cumhuriyet altını ise yüzde 2.110 lira seviyelerinde yer alıyor.

Altının ons fiyatı ise dünkü hızlı yükselişle 1.613 doları görmesinin ardından bugün düşüşe geçerek 1.609 dolar seviyesinde seyrediyordu. ancak ani bir yükselişle 1.632 dolar seviyesine yükseldi.

7 YILIN ZİRVESİNDE

Analistlere göre, altın fiyatlarındaki yükselişte doların, Türk Lirası karşısında yükselmesi ve ons altının 1.612 dolar ile 7 yılın zirvesine çıkması etkili oldu.



Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tutanaklarından, para politikası ile enflasyon beklentileri arasındaki bağlantının tartışıldığının anlaşıldığını ifade ederek, devam etmesi planlanan repo operasyonları nedeniyle de Fed'in duruşunun, "güvercine" yakın olduğu şeklinde yorumlandığını belirtti.

KORONAVİRÜS DE ALTIN FİYATLARINI ETKİLİYOR



Corona virüsü salgınından dolayı ölenlerin sayısındaki yükselişin devam etmesinin risk algısı üzerinden altın fiyatlarını desteklediğini kaydeden analistler, Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) 1 ve 5 yıllık kredi gösterge faizlerinde indirime gitmesinin ise piyasaları şimdilik rahatlattığını söyledi.



Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın toplantı tutanakları ve ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere yoğun veri takviminin takip edileceğini bildirdi.



Teknik açıdan altının onsunda 1.610 doların direnç konumunda olduğunu belirten analistler, gram altında ise 310-315 lira bandının izlenmesi gerektiğini kaydetti.



1 Şubat'ta 301 lira olan gram altının fiyatı, ay içinde toplam yüzde 3,2 yükseldi.

KAPALIÇARŞIDA ALTIN YOK SATTI

Yatırımcıların 'güvenli liman' olarak niteledikleri altın fiyatlarında yükseliş trendi sürüyor. Gram altın Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası yükselişini sürdürerek tarihi rekorunu kırdı.



Kapalıçarşı’daki dükkanları gezen Milliyet gazetesinden Aylin Rana Aydin’in haberine göre, Kapalıçarşı’da kuyumcular altın satın almak isteyenlere ellerinde hiç çeyrek ya da tam altın kalmadığını söylerken bazı kuyumcular farklı dükkanlara dükkânlarına yönlendiriyor.



SATIŞLAR DURUYOR



Kapalıçarşı'da çarşı esnafı, kuyumcuların altın fiyatlarının yükselmesini bekledikleri için ellerinde bulunan altınları satmadıklarını dile getirdi. Altın fiyatlarının yükselmeye başladığında çarşıda da altın satışlarının durduğunu söyleyen Kuyumcu Nazar Özsahakyan, "Şu an elinde altın bulunanlar yükseleceği için satmak istemiyor. Altında gram fiyatının ve ons fiyatının da yükselmesi bekleniyor" dedi.



Öte yandan altın almak için fiyatın düşmesini bekleyen tüketicilerin yanı sıra yatırımını nakite çevirmek isteyenler ise altının daha da yükselme ihtimalini göz önünde bulunduruyor.





ÇEYREK 517 LİRA

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün yüzde 1.12 artışla 317 liradan günü kapattı. Çeyrek altın 517 lira, Cumhuriyet altını 2.109 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise 317 liradan işlem gördü. Kapalıçarşı'da piyasanın biraz daha altında fiyata altın bulmak mümkün. Eski tarihli olan altınlar 20-30 lira gibi daha düşük fiyata tüketiciye satılıyor.



GRAM GRAM YATIRIM

Altın fiyatlarının vatandaşın bütçesinin üzerine çıkması nedeniyle Kapalıçarşı'da hediyelik ve tasarruf amaçlı alınan altınlara da talebin azaldığı görülüyor. Buna rağmen vatandaşın bir kısmı yine de gram altın ile yatırım yapıyor.



Eskiden vatandaşların yatırım amaçlı Ata altın aldıklarını belirten Nazar Özsahakyan, "Ata altının yerini çeyrek almıştı. Şimdi de çeyreğin yerini gram altın aldı. Vatandaşlar daha çok gram altın alıyor" dedi.



Kapalıçarşı esnafı, gram altının yanı sıra vatandaşın yatırım amaçlı çeyrek altın ve Cumhuriyet altınını da tercih ettiğini belirtiyor. Esnaf, düğünlerde takmak için çeyrek altına gücü yetmeyen vatandaşın 22 ayar gram altını tercih ettiğini de dile getiriyor.