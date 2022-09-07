Altın çakıldı, Dolar'dan yeni rekor geldi

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 18,24 TL'den, Euro 18,05 TL'den, Sterlin ise 20,95 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.695 dolar'dan, Gram altın 994 TL'den, Çeyrek altın 1.598 TL'den, Cumhuriyet altını 6.579 TL'den,

Gümüş ise 10,54 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 18.763 Dolar'dan, Ethereum ise 1.513 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı da 91,39 dolar'dan işlem görüyor.