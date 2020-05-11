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Altın, beyaz eşya, fermuar... İthal ürünlere ek vergi resmi gazetede!

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan kararla altından bulaşık makinesine, müzik aletlerinden spor aletlerine kadar pek çok ürüne ek gümrük vergisi getirildi.

Altın, beyaz eşya, fermuar... İthal ürünlere ek vergi resmi gazetede!

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan kararla altından bulaşık makinesine, müzik aletlerinden spor aletlerine kadar pek çok ürüne ek gümrük vergisi getirildi.

11 Mayıs 2020 Pazartesi 16:34
2016 Okunma
Altın, beyaz eşya, fermuar... İthal ürünlere ek vergi resmi gazetede!

İthalat rejimi kararına ek karar ile bazı ürünlere 30 Eylül 2020'ye kadar geçici yüzde 30'a kadar, bu tarihten sonra ise %25'e kadar değişen oranlarda ilave gümrük vergisi uygulanacak. Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında bugün "İthalat Rejimi
Kararına ilişkin Ek Karar" yayımlandı.

Karara göre ilave gümrük vergisi uygulanacak bazı mallar şöyle:

"Altından ve kıymetli taşlardan mücevherat, buzdolabı ve derin dondurucular, bulaşık makineleri, çamaşır makineleri, split klimalar, ocak ve yemek pişirme cihazları, su filtreleri, turbo kompresörler, motor parçaları, golf arabası, mensucat açma sarma makineleri, çeşitli el ve ziraat aletleri, metalden eşyalar, alçıdan inşaat malzemeleri, ahşap kapı ve pencereler, prefabrik yapılar, demir-çelikten teller, kablolar, zincirler, bakırdan teller, kablolar ve halatlar, yer kaplama ve döşemeleri, yapışkan bantlar, kauçuk levhalar, zaman kontrol cihazları, müzik aletleri, oyun aletleri, kayak ve spor malzemeleri, kilitler, menteşeler, makaslar, fırçalar, fermuarlar, çakmaklar, hijyenik ürünler, tripodlar vb ile bazı muhtelif ürünler"

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