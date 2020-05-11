Altın, beyaz eşya, fermuar... İthal ürünlere ek vergi Resmi Gazete'de!

21 Nisan’da 3 binin üzerinde ürünün ithalatına getirilen ek gümrük vergisinin ardından, bugün de 400’ün üzerinde ürüne daha 30 Eylül 2020’ye tarihine kadar yüzde 30’a varan ek vergi getirildi. Ek vergi 1 Ekim 2020’den itibaren ise yüzde 25’e inecek.

Koronavirüsün Türkiye ekonomisindeki olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla alındığı belirtilen bu karar ile ayrıca yerli sanayinin ithalat baskısına karşı korunmasının da amaçlandığı bildirildi.

Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayınlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar uyarınca, aralarında buzdolabı, bulaşık makinesi, klima, müzik aletleri, spor malzemelerinin yer aldığı 400’ün üzerinde ürüne ek vergi getirildi. Karara göre ek gümrük vergisi, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil edilerek, genel bütçeye irat olarak kaydedilecek.

Kararın yayımından önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşya, 15 gün içinde tescil edilmesi halinde yüzde 25’e kadar ek vergiye tabi olacak.

Hangi ürünlere ek vergi geldi?

“Altından ve kıymetli taşlardan mücevherat, buzdolabı ve derin dondurucular, bulaşık makineleri, çamaşır makineleri, split klimalar, ocak ve yemek pişirme cihazları, su filtreleri, turbo kompresörler, motor parçaları, golf arabası, mensucat açma sarma makineleri, çeşitli el ve ziraat aletler, metalden eşyalar, alçıdan inşaat malzemeleri, ahşap kapı ve pencereler, prefabrik yapılar, demir-çelikten teller, halatlar, kablolar, zincirler, bakırdan teller, kablolar ve halatlar, yer kaplama ve döşemeleri, yapışkan bantlar, kauçuk levhalar, zaman kontrol cihazları, müzik aletleri, oyun aletleri, kayaklar ve spor malzemeleri, kilitler, menteşeler, makaslar, fırçalar, fermuarlar, çakmaklar, hijyenik ürünler, tripodlar”