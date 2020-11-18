Altın aşı haberleri ile geriliyor, metaller yön bulamıyor

Altın fiyatları korona virüs salgınına karşı bir beklenen mali teşvik paketinin çıkarılacağına dair beklentiler yerine aşı haberlerine öncelik verilmesiyle birlikte düştü.

Oanda Corp. Kıdemli Piyasa Analisti Edward Moya, “Karantina önlemleri ABD’nin her köşesinde artarken ve Senato’nun yeni bir mali teşvik paketi çıkaracağına dair hiçbir işaret yokken altın fiyatları zor da olsa yükselecektir.” dedi.

Ons altın geçen haftaki aşı haberlerinden bu yana 1,900 doların altında seyrediyor.

Spot altın salı günü yüzde 0.5 düşüş yaşadıktan sonra Singapur saatiyle 11:52’de yüzde 0.2 daha değer kaybederek ons başına 1,877.65 dolar seviyesinden işlem gördü. Gümüş yüzde 0.3 değer kaybetti.

Bakır fiyatları, virüs endişesiyle düştü, alüminyum arttı

Bakır fiyatları, dünya çapında Kovid-19 vakalarının artmasıyla düşüşe geçti. ABD ve Avrupa'da yeni kapanmaların, küresel ekonomik toparlanmanın hızlıca yaşanacağı umudunu geriye ittiği belirtildi.

Alüminyum fiyatları ise Çin'de daha fazla tedarik bozulması beklentilerinin desteği ile üç yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Londra Metal Borsası'nda 3 ay vadeli bakır, TSİ 07.14'te %0,1 artarak 7.071,50 dolar/ton ile erken işlemlerdeki ılımlı kaybı telafi etti. Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda bakır kontratı seans arasında %0,8 düşerek 52.700 yuan/tona (8.040 dolar) indi.

Analistler, Avrupa ve ABD'de kısıtlama seviyesinin artmasıyla yatırımcıların bakırda hareketi abartılmış gördüğünü belirtti.

ShFE'de alüminyum %2 artarak 15.685 yuan/ton ile 7 Kasım 2017'den beri en yüksek seviyesini gördü. LME'de alüminyum bir önceki gün 1.982 dolar/tona çıktıktan sonra bugün %0,2 artışla 1.981 dolar/tonda işlem gördü.