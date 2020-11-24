Altın analizi

Kovid19 virüsüne karşı geliştirilen aşılardan gelen haber akışları altın fiyatları üzerinde sert hareketlenmeler yaşanmasına neden oluyor. Son günlerde aşı çalışmalarına yönelik gelen iyimser haber akışları ve yatırımcıların altın destekli borsa yatırım fonlarından çıkıp daha riskli varlıklara taleplerini artırması ile altın fiyatlarında aşağı yönlü baskılar oluşuyor. Öyle ki son gelen haber akışlarına göre Pfizer ABD’de hükümetten resmi olarak izin alacak ilk aşı şirketi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Yapılan açıklamalara göre Aralık ayının ortalarında ABD’de aşılama çalışmaları başlayabilir. Diğer yandan ABD’de mali teşvik paketine yönelik belirsizliklerde halen devam ediyor. Bu konuda fiyatlar üzerinde baskı oluşturan başka bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Gün içerisinde piyasalar ABD’den gelecek olan CB Tüketici Güveni verisini takip edecek. Veri TSİ 18:00’da açıklanacak. Haftanın ikinci işlem gününde XAUUSD grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1847.91 – 1873.59 – 1894.80 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1819.39 – 1793.52 – 1763.12 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.