Altın analizi

Geçtiğimiz haftayı 1827 seviyelerinde kapatan ons altın böylelikle haftayı yaklaşık olarak yüzde 1.25 değer kaybı ile kapattı. Geçtiğimiz hafta piyasalar ABD’nin seçilmiş başkanı Joe Biden’ın 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketiyle ilgili detayları açıklaması ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın varlık alım programının aynı seviyede devam edeceğini duyurması konularını takip etmiş ve bu gelişmeler altın fiyatlarını desteklemişti. Bu gelişmeler ile birlikte bir miktar toparlanma hareketleri gerçekleştiren ons altın hafta içerisinde 1863 seviyelerini test etmişti. Fakat haftanın son günlerine doğru yatırımcılar dikkatlerini ABD hazine tahvil faizlerindeki yükselişe bir miktar çevirmesi ve doların değer kazanımları yaşaması ile birlikte ons altında aşağı yönlü sert hareketlenmeler yaşandı. Bu hareketlenmeler ile ons altın 1855 seviyelerinden 1823 seviyelerine geriledi. Yeni haftanın ilk işlem gününe baktığımızda veri yoğun bir gün bizleri beklemiyor. ABD’de Martin Luther King Jr. Günü sebebiyle piyasalar tatil. Yeni haftanın ilk işlem gününde XAUUSD grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü toparlanma hareketlerinde sırasıyla 1856.20 – 1875.84 – 1900.56 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir; aşağı yönlü gevşemelerde ise 1816.90 – 1800.95 – 1775.80 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.