Altın alacaklar dikkat!

Milliyet’te yer alan habere göre, hafta ortasında ABD ekonomisinde yaşanan gelişmeler sonrası sert düşüşler gözlenen altının ons fiyatıyla ilgili Alman Commerzbank'tan flaş bir tahmin geldi.

2021 sonu için altının ons fiyatının 2000 dolar olacağı öngörüsü yinelenirken altın fiyatlarıyla ilgili 5 kritik madde açıklandı.

ALTIN FİYATLARI NELERDEN ETKİLENİYOR?

1- Altına yönelik arz ve talep dengesi fiyatı etkiliyor. Çıkarılan altın miktarı sınırlı düzeyde. Talep yoğunlaştığında arz kısmının sınırlı kalması sebebiyle fiyat yükselebiliyor.

2- Enflasyondaki artış paranın alım gücünü erittiğinden güvenli liman olarak altına yönelim güçlenirken altının değerini artırır.

3- Faiz oranının düşük kalması altına yönelimi güçlendirirken beraberinde fiyat artışını getiriyor.

4- Ülkelerin altın rezervi tutması altın fiyatlarına olumlu yansıyor.

5- Beklenmedik doğal afetler, ekonomik hareketlilikler altına yönelimi güçlendirir.

20 HAZİRAN ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

495,92

497,92

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

495,59

495,67

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.763,67

1.764,66

ÇEYREK ALTIN FİYATI

792,95

810,42

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.171,78

3.231,77

YARIM ALTIN FİYATI

1.580,94

1.620,84

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

448,81

480,17

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

272,72

327,35