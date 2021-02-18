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Altın 400 liranın altında! Yükselecek mi, düşecek mi?

Altın çifte darbe yedi: Altın fiyatları 400 liranın altında kalıcı olur mu? Son dakika haberleri…Altın fiyatları 2020 yılında rekor üstüne rekor kırarken, yılın son aylarında başlayan düşüş trendi 2021 yılında güçlendi. Gram altın fiyatları 400 liranın altına gerileyerek 396 lirayı test etti. Gram altın en son 17 Temmuz tarihinde 395 lira düzeyinde dalgalanmıştı. Dolar/TL’deki zayıf seyrin etkisiyle 400 lira bandına çekilen gram altın, bu kez ons altındaki sert düşüşün etkisiyle hem kritik psikolojik desteği kırdı hem de son 7 ayın dibini gördü.

Ekonomi 18.02.2021, 13:05 18.02.2021, 13:33
2004
Altın 400 liranın altında! Yükselecek mi, düşecek mi?

Gram altın fiyatları kritik psikolojik destek olarak ifade edilen 400 lira bandının altına sarktı. Dolar kurundaki zayıf seyrin etkisiyle aşağı yönlü hareketini 2021 yılında güçlendiren gram altın fiyatları, ons tarafından esen ters rüzgarın etkisiyle aşağıda 396 lirayı gördü. Altın yatırımcıları için kritik soru: 2021 yılında gram altın fiyatları 400 liranın altında kalıcı olur mu? A Para'da yayına katılan İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Seda Yalçınkaya Özer, yatırımcılar için bu kritik soruya cevap verdi.

Gram altın fiyatları dolar kurundaki yukarı yönlü hareketin etkisiyle 6 Kasım 2020'de 540 lirayı görerek tarihi zirvesini gördü. Bu tarihten sonra ekonomide yeni dönem adımları ve söylemlerinin etkisiyle dolar kuru sert geri çekilince gram altın fiyatları için düşüş kaçınılmaz oldu. 2020'yi tarihi zirvesinden 86 lira geride kapatarak yatırımcısına yüzde 16'nın üzerinde kaybettiren gram altında 2021 yılında da göstergeler kırmızı seyretti.

GRAM ALTIN DOLAR KURUNDAKİ GEVŞEME İLE ÖNCE 400 LİRA SINIRINA ÇEKİLDİ

Merkez Bankası'nın enflasyon hedefleme stratejisi doğrultusunda para politikasına yön vermesi ve her fırsatta bunu dile getirmesi TL'nin yeni yılda öne çıkmasını sağladı. Dolar kuru 7 lira psikolojik desteğinin altında 6.89 lirayı test ederken, gram altın 400-410 liraya çekildi.

ONS 1800 BANDININ AŞAĞISINA YÖNELDİ: GRAM ALTIN PSİKOLOJİK DESTEĞİ KIRDI

Dolar kurundaki zayıf seyre ons altının düşüş hareketi eklenince gram altının psikolojik destek olan 400 liranın altına sarkmasına neden oldu.

ABD'den gelen ekonomik verilerin, dünyanın en büyük ekonomisinde toparlanmanın öngörülenden daha hızlı olacağına ilişkin beklentileri güçlendirmesi, olumlu teşvik paketi haberlerine eskisi kadar tepki vermeyen ons altına yaramadı. Ons altın fiyatları 1769 dolar seviyesine kadar gevşedi. Ons, en son 6 Temmuz tarihinde 1756 dolar seviyesini görmüştü.

Böylelikle dolar/TL'deki zayıf seyre, ons altında eklenince gram altın fiyatları 400 liranın altında 396 lira seviyesini test ederek son 7 ayın en düşük seviyesini gördü. Gram altın en son 17 Temmuz 2020 tarihinde 395 lira düzeyinde yer almıştı.

Uzmanlar, gram altın için 400 lira psikolojik desteğinin kırılmasının özellikle kısa vadede mevcut koşullarda zayıf seyrin süreceğine işaret ettiğini belirtti.

6 KASIM'DAN BU YANA KAYIP 144 LİRAYA ULAŞTI

Gram altında bu son düşüşle beraber, 6 Kasım'dan bu yana yatırımcının kaybı gram başına 144 lira ile yüzde 26'nın üzerinde seyrederken, 2021 yılında ise yatırımcının kaybı 58 lira ile yüzde 13'e yaklaştı.

A Para'da yayına katılan İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Seda Yalçınkaya Özer, 2021 yılında aşağı yönlü hareketini güçlendiren gram altın fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Gram altın yatırımcısı için yükselişlerin biraz daha geri planda kaldığını ifade eden Özer, "Çünkü dolar/TL'de düşüş içerisindeyiz. Dolar/TL'nin ve ons altın fiyatlarının hareketleri, gram altın üzerindeki etkileri oldukça belirgin" dedi.

HEM ONS HEM DE DOLAR/TL'NİN ETKİSİYLE 400 LİRANIN ALTI GÖRÜLDÜ

Uzman isim, gram altın fiyatları için hesaplamanın formül gereği ons ve dolar/TL'den oluştuğunun altını çizerek, "Dolayısıyla hem ons altındaki hem de dolar/TL'deki düşüş gram altın için 400 TL altı fiyatlanmasını beraberinde getirdi" dedi.

GRAM ALTIN FİYATLARI 400 LİRANIN ALTINDA KALICI OLUR MU?

Özer, "Gram altın fiyatları 400 liranın altında kalıcı olur mu? Evet olabilir. Yani nasıl dolar/TL'de yükselişler baskıyla karşılanıyorsa bunun yansıması gram altın fiyatları için olacaktır ve yükselişler baskıyla karşılanacaktır" dedi.

"2021'DE GRAM ALTINDA ZAMAN ZAMAN DALGALANMA OLABİLİR"

Gram altın fiyatları için 410 lira seviyelerinin iyi bir direnç alanı olabileceğini belirten Özer, "410 liralardan aşağı yönlü bir değerlendirme yapılabilir diye düşünüyorum. Fakat dünya genelinde şu anda ons altın fiyatları için baskı olabilecek çok fazla etmen varken, aslında bir miktar da ons altının 2021 yılı içerisinde dalgalı hareket edebileceğini düşünüyorum" dedi.

DOLAR/TL ZAYIF KALDIKÇA GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN YÜKSELİŞLER BASKIYLA KARŞILANIR

2021 yılında zaman zaman ons altında destek bölgelerinden gelebilecek yukarı yönlü eğilimin gram altın fiyatları cephesinde dirençlere doğru bir hareket oluşturabileceğini belirten uzman isim, "Ons altında olabilecek tepki hareketleriyle 410 gibi 420 gibi belki yıl genelinde daha da yüksek seviyelere yükselebileceğini düşünüyorum. Ama dolar/TL'de zayıf kaldığı sürece veya aşağıda bir yerde ılımlı bir dengeli hareketi sürdürdüğü sürece gram altın fiyatları için yükselişlerin baskıyla karşılanacağını düşünmek mümkün" dedi.

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