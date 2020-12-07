Altın 1800 Dolar-Onsun üzerine geri döndü

Geçtiğimiz haftaya son dört ayın en düşük seviyesine kadar geri çekilerek başlayan sarı maden, tepki alımlarıyla hızla toparlayıp, yeşilde kapattığı bir haftayı geride bıraktı. Altın haftaya 1786 dolar/ons seviyesinden başladıktan sonra, haftanın ilk gününde önceki haftadan aldığı satıcılı trendin devam ettirerek, 1764 dolar/onsa kadar geri çekildi. Bu seviyeden tepki alımlarının gelmesiyle toparlanması zor olmayan sarı maden kendini 1800 dolar/onsun üzerine atması da çok uzun sürmedi. Haftanın en önemli gelişmesi İngiltere’nin yetkili otoritelerinin Pfizer’ın aşısını onaylayarak acil kullanımına izin vermesi oldu. Bu haber karşısında altının tepkisinin sınırlı kaldığını gözlemlerken altının durmaksızın toparlanma sürecine devam etti. Haftanın en önemli verisiyse ABD’de açıklanan istihdam verileri dikkatle takip edildi. Tarım dışı istihdam verisinden 450 binlik artış beklenmesine karşılık, 245 binlik artış olması beklentileri karşılamadı ve istihdam piyasasındaki sorunların devam ettiğine işaret etti. Kapanmaların yeniden başladığı bugünlerde küresel çapta istihdam konusundaki sorunları daha da devam edeceğini göstermiş oldu. Ancak bu olumsuz veriye karşın piyasaların bu gelen kötü verinin teşvik paketini hızlandıracak beklentisiyle tepkisini pozitif yönlü verdi. ABD Hisse senedi piyasaları rekor seviyeden kapanış yaparken, altın haftayı 1838 dolar/onstan yüzde 2,9 kazançla tamamladı.

Gümüşün geçtiğimiz haftaki toparlanması, altından daha kuvvetli olurken 24 dolar/onsun üzerinde bir kapanış yaptı. 22,69 dolar/ons seviyesinden seansa başlayan beyaza maden, 24,18 dolar/ons seviyesinden kapanış yaparak yüzde 6,6 kazancı hanesine yazmış oldu.

Platin ise geçtiğimiz haftanın en iyi performansını sergileyen kıymetli madeni olurken son dört yılın zirvesini test etti. Haftaya 969 dolar/ons seviyesinden başlayan platin, üzerinden tutunmakta zorlandığı 1030 dolar/ons seviyesini aşan platin bu seviyenin üzerinde kapanış yapmayı başardı. Haftayı 1060 dolar/ons seviyesinden tamamlayan platin, hanesine 9,4 kazancı yazarak haftanın en çok değer kazanan kıymetli madeni olmayı da başardı. 1030 seviyesinden yeniden aşağı doğru kırılmaması durumunda platin için yukarı doğru hareketini bir süre daha izleyebiliriz.

Paladyum ise haftanın tek kırmızıda kapatan kıymetli madeni olarak öne çıkarken, son bir ayın en düşük seviyesini kaydetti. Geçtiğimiz haftaya 2427dolar/ons seviyesinden başlayan paladyum, 2349 dolar/onstan bir kapanış yaparak yüzde 3,1 kaybı hanesine yazmış oldu.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası’nda geçtiğimiz hafta düşük hacimli seansları geride bırakırken, altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 1-2 usd/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul’da toplamda 16.722 kg altın,19.221 kg gümüş işlemiyle hafta tamamlandı.