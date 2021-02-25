‘ALTERNATİF YAKITLARA TEŞVİK SAĞLANMALI’

Küresel Isınma’nın etkilerini artırmasıyla pek çok devlet ve kurum ‘sıfır emisyon’ hedeflerini açıkladı. Geçtiğimiz yıl İngiltere ve Japonya ‘sıfır emisyon’ hedefleri kapsamında 2030 yılına kadar benzinli ve dizel araçların satışını durduracağını açıklarken, Avrupa Birliği ise 2030 yılına kadar emisyon değerlerini yüzde 60’a kadar azaltmayı hedeflediğini duyurmuştu.

Karbon salımını azaltmak ve Küresel Isınma’nın etkilerini geriletmek için çevreci çözümleri özendiren ülkeler, dönüşümü hızlandırmak, teknolojinin gelişmesine olanak sağlamak amacıyla teşvik paketleri, vergi indirimleri ve muafiyetleri uyguluyor. 3 Şubat’ta resmi gazetede duyurularak uygulamaya giren elektrikli araçlara ÖTV zammını değerlendiren dünyanın en büyük alternatif yakıt üreticisi BRC’nin Türkiye CEO’su Kadir Örücü, “Dünya ülkeleri çevreci yakıtları özendirecek adımlar atarken, yakın geleceğe ilişkin emisyon hedefleri ve kapsamlı planlar duyurulurken, elektrikli araçlara gelen ÖTV zammı Türkiye’deki çevreci dönüşümü olumsuz etkiledi. Türü ne olursa olsun, temiz ve çevreci yakıtlara teşvik sağlanmalı, çevreci yakıtlara dönüşüme bugünden başlanmalı” ifadelerini kullandı.

‘ELEKTRİKLİ ARAÇLARDAN VERGİ ALINMIYOR’

2030 emisyon hedefleri kapsamında Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ve İngiltere’de elektrikli araçların vergi muafiyetinden yararlandığının altını çizen Kadir Örücü, “Ülkemizde elektrikli araçların üzerindeki vergi yükü yüzde 30 ila yüzde 88 arasına yükseldi. Oysa AB üyesi ülkeler ve İngiltere’de elektrikli araçlara teşvik, vergi indirimi ya da her ikisi uygulanıyor. Örneğin Almanya’da elektrikli araçlar 10 yıl vergiden muaf tutulurken, 9 bin Euro’ya varan teşviklerden yararlanılabiliyor. Fransa 2 bin 500, 7 bin Euro arası teşvik uyguluyor. İspanya 4 bin 500 Euro’ya varan teşvik sağlarken, İngiltere vergi muafiyeti, 3 bin Euro teşvik, İtalya ise 5 yıl vergi muafiyeti, 6 bin Euro’ya kadar teşvik imkânı sunuyor” şeklinde konuştu.

‘LPG ALTERNATİF YAKIT OLARAK ÖNE ÇIKARTILIYOR’

En çevreci fosil yakıt olarak, içten yanmalı motorların gelecekteki tek yakıtı olarak gösterilen LPG’nin de ‘sıfır emisyona’ sahip elektrikli araçlar gibi vergi muafiyeti ya da indirimi ve teşviklerden yararlandığını belirten BRC Türkiye CEO’su Kadir Örücü, “LPG, elektrikli alternatiflere göre çevreci yakıtlar arasında daha eski bir geçmişe sahip. Örneğin, Avustralya’da 1992 yılından itibaren LPG kullanıcılarına 5 yıllık vergi muafiyeti uygulanıyor. Ayrıca ülkede LPG’den alınan vergi, benzin ve dizele kıyasla çok daha düşük. Hollanda’daki taksilere 40 yılı aşkın bir süredir LPG dönüşüm desteği uygulanıyor. Japonya’da ise tüm taksiler LPG kullanmak zorunda. İtalya’da LPG dönüşümü yaptıran araçlar 3 yıl vergiden muaf tutuluyor. Ayrıca 2020 yılının son ayında hükümet eski otomobilleri kapsayacak bir LPG dönüşüm teşviki paketini devreye soktu. 900 Euro’ya varan teşvikle 500 bin aracın LPG dönüşümünün sağlanması hedefleniyor. Güney Kore, Cezayir, Bulgaristan, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Portekiz, İspanya, Yunanistan, Hindistan ve Rusya’da LPG’de vergi indirimi dâhil pek çok teşvik programı uygulanıyor” dedi.

‘GELECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORSAK TEŞVİK UYGULAMALIYIZ’

Küresel Isınma’nın yarattığı iklim değişikliği tüm dünyada etkisini artırıyor diyen Kadir Örücü, “Ülkemizin de içinde bulunduğu Avrasya kuşağında kuraklık etkilerini göstermeye başladı. İklim değişikliği mevsim döngülerini değiştirdi. Yüzyıllardır değişmeyen yağış rejimleri farklılaşıyor. Ülkemizin endemik türleri tehlike altında, yeni, istilacı türler ortaya çıkıyor. Salgın hastalıklarla mücadele ediyoruz. Küresel Isınma’nın etkilerini geriletmek, gezegenimizi korumak istiyorsak, emisyon değerlerini bugünden düşürmeliyiz. Çevreci yakıtlara uygulanacak teşvik ve muafiyetler geleceğimize yapacağımız yatırımlardır” ifadeleriyle teşvik çağrısında bulundu.