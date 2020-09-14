Alternatif olarak ekildi, yurdun dört bir yanına gönderiliyor

Manisa’nın Salihli ilçesinin özellikle kırsal mahallelerinde tütünün yerine alternatif ürün olarak ekilen ve son yıllarda da bölgenin gözde ürünü haline gelen kapya biberinde ürün bereketi ve hasat sevinci yaşanıyor.

Türk mutfağının vazgeçilmez tatlarından olan, aromasıyla, tadıyla, kalitesiyle öne çıkan, halk arasında ise kırmızı inci olarak anılan kapya biberleri Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Poyraz, Hacıhıdır, Kemer ve Poyrazdamları Mahallelerinde hasadına başlandı. Tarlalarda tek tek toplanan ürünler, özenle kasalara sıralanıp, daha sonra ise tırlara yükleniyor. Tırlara yüklenen kapya biberleri ise sofralardaki yerini almak üzere Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor. Kapya biberlerini ise tarlada 1.5 liradan alıcı bulduğu belirtildi.

“Kapya biberine ilgi arttı”

Ekiminden hasadına kadar bin bir emek verdikleri fidelerin artık ürün vermeye başladığını belirten biber üreticisi Hasan Akcan, “Kapya biberinde hasada başladık. Türkiye’nin her yerindeki sofralarda organik ve kaliteli Poyraz Kapya Biberi yer alıp, tüketilmeye başlanacak” dedi. Poyraz Mahallesi biber üreticilerinden Sezai Çiftçi, tütünün yerine alternatif ürün olarak ekilmeye başlanan kapya biberine ilginin ise son yıllarda büyük olduğunu söyledi. Poyraz Köyü Sulama Kooperatifinin kurulup bu yılda dağıtım şebekesinin hayata geçmesiyle de ekim alanlarında ciddi bir artış olduğunu anlatan Çiftçi, “Köyümüzde kaliteli kapya biberi yetiştirilmektedir. Köyümüz geçmiş yıllarda tütünü ile meşhur idi. Tütünün fiyatı düşünce, üretici sulu tarıma geçip, kapya bibere yöneldi. Şuan yetiştirdiğimiz ve hasadını yaptığımız ürünleri Türkiye’nin dört bir yanına gönderiyoruz” dedi. Ürünün özellikleri ve tüketimi hakkında da bilgiler veren Çiftçi, “Kapya biberimiz, rengi, aroması ve kalitesi aynı zamanda etli olması ile ön plana çıkmaktadır. Bakir arazilerimizde yetiştirdiğimiz kaliteli biberlerimiz dayanıklı, iri, güzel ve etli olmasıyla da ön plana çıktığı gibi közlemelik, tarhanalık ve salçalık olarak tüketilmektedir.” diye konuştu.

“Gübre yok, hormon yok, organik ürün bunlar”

Sakarya’dan Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Poyraz Mahallesinde yetiştirilen kapya biberini almaya gelen alıcı Mehmet Şirin Doğan ise tarladan toplanan kapya biberlerini kalitesine göre ayırıp, kasalara döşediklerini söyledi. Poyraz, Kemer, Hacıhıdır ve Poyrazdamları mahallelerinde kaliteli ürünlerin yetiştirildiğini belirten Doğan “Vatandaşımıza güzel ürün göndermek için elimizden geleni yapıyoruz. Biberler temiz ve hijyenik bir şekilde toplanıyor. Şu gördüğünüz biberler, yaylada yetişen organik ürünlerdir. Bu ürünlerde gübre yok, hormon yok. Burada toplanan ve tırlara yüklenen biberler Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor” dedi.