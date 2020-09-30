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Alternatif Lease’den Yerli Makine Finansmanı

Alternatif Bank’ın iştiraklerinden Alternatif Lease, leasing sektöründe bir ilki gerçekleştirerek yerli makine üreticilerinin müşterilerine Yerli Makine Finansmanı ile kaynak sunuyor.

Ekonomi 30.09.2020, 11:34 30.09.2020, 11:35
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Alternatif Lease’den Yerli Makine Finansmanı

Yatırım ihtiyaçlarına danışman finansal kiralama hizmeti sunma anlayışıyla ilerleyen Alternatif Lease, sektöründe bir ilke imza atarak yerli makine üreticilerinin müşterilerine Yerli Makine Finansmanı ile destek veriyor. Finansman kapsamında esnek ödeme seçenekleri, 60 aya varan vadeler ve 2021’de başlayan geri ödeme imkânları sunuyor. Aynı zamanda seçili makinelerde %100’e varan oranlarda kaynak sağlarken satıcıya da avans ödemesi gerçekleştiriyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Alternatif Lease Genel Müdürü Emre Tongo, “Ülkemizde üretimin, sanayinin dolayısıyla ekonominin gelişmesinde ve cari açığın azaltılmasında yerli üretim büyük önem taşıyor. Biz de kurum olarak sunduğumuz ürün ve hizmetlerle yerli üreticilerimizi desteklemek istiyoruz. Bu amaçla geliştirdiğimiz Yerli Makine Finansmanı ürünümüzle hem yerli makine tedarik etmek isteyen kullanıcıların en uygun koşullarda finansmana erişmesini sağlıyor hem de avans ödemesi gibi imkânlarla makine üreticilerimizin üretimlerini gönül rahatlığıyla sürdürmelerine aracılık ediyoruz. Alternatif Lease olarak başta yerli üreticilerimiz olmak üzere ekonomik kalkınmamıza katkı sunan tüm firmalara finansman desteği sağlamaya devam edeceğiz.” dedi.

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