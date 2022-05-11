banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
İçi güzel dışı zehir! İskorpit balığı 150 liradan tezgahlarda yerini aldı...
İçi güzel dışı zehir! İskorpit balığı 150 liradan tezgahlarda yerini aldı...
Muharrem İnce:
Muharrem İnce: "Ana muhalefetin kafası karışık"
Rusya’dan Litvanya’ya
Rusya’dan Litvanya’ya "terör" tepkisi
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı

Alternatif enerji kaynakları o sektörleri bağımlılıktan kurtardı

Türkiye’de doğalgaz kullanan işletmeler, yenilenebilir alternatif enerji kaynakları sayesinde dışa bağımlılığı azalttı.

Ekonomi 11.05.2022, 14:41
Alternatif enerji kaynakları o sektörleri bağımlılıktan kurtardı

Türkiye’de doğalgaz kullanan işletmeler, yenilenebilir alternatif enerji kaynakları sayesinde dışa bağımlılığı azalttı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından Türkiye’nin 2022 yılı Şubat ayı doğalgaz sektör raporu yayımlandı.

Rapora göre, doğalgaz kullanan işletmeler, yenilenebilir alternatif enerji kaynakları sayesinde dışa bağımlılığı azaltırken, Türk şirketleri, Paris İklim Anlaşmasının gerekliliği olan yenilebilir enerji kaynaklarını kullanmaya başladığı rapora yansıdı. Raporun en kritik bölümünde ise küresel ölçekte artış gösteren (benzin, motorin ve LPG) cinsine alternatif olarak doğalgaz ile çalışan araçların artış göstermesi oldu. Bu araçların, 2022 yılı içerisinde 6 milyon santimetreküp yakıt kullanması fosil yakıtların kısa zamanda tarih olacağını gösterdi. Yine rapora göre, hizmet sektörünün ve konutların doğalgaz kullanımında artış gözlemlenirken yenilenebilir enerji kaynakları sebebiyle, Dönüşüm/Çevrim Sektörü ve Enerji Sektörlerinde doğalgaz kullanımda düşüş yaşandı. Bu iki sektör özellikle Türkiye’nin taraf olduğu Paris İklim Anlaşması nedeniyle ihtiyaçlarını artık yenilebilir (GES, RES) yatırımı ile karşılama yöntemine gitti.

“2023 doğalgaz yılı olacak”

Karadeniz gaz sahalarında 540 milyar metreküp doğalgaz bulunmasının ardından, 2023 yılı ve sonrası ithalatın kademeli olarak düşmesi öngörülüyor. Pandemi sonrası enerji ve gıda arzında yaşanan istikrarsız ortama Rusya-Ukrayna savaşı da eklenince, özellikle doğalgazda astronomik artışlar yaşanmıştı. Türkiye enerjide sübvanse uygulayan ülkelerin başında gelirken, yeni adımları da atmayı ihmal etmedi. Özellikle doğalgazın depolaması için terminaller ve gaz depolama alanlarına özel yatırım getirdi. Ayrıca enerji krizinin daha da derin hale gelmemesi için de nükleer enerji tesislerini devreye alırken, Doğu Akdeniz’de de gaz arama çalışması hale devam ediyor. Yabancı düşünce kuruluşu olan ve merkezi İskoçya’da bulunan araştırma danışmanlık şirketi Wood Mackenzie’den Karadeniz gaz sahasında bulanan gazın 12 yıl boyunca Türkiye’ye yeteceğini yazarken uzmanlar Doğu Akdeniz’de bulunan gazın Türkiye’ye en az 80-90 yıl yeteceği görüşünde.

İthalatta artış yaşındı

2021 yılı (Ocak-Şubat) ve 2022 (Ocak-Şubat) yıllarında ithalat-ihracat-üretim-tüketim miktarları karşılaştırmasına bakıldığı zaman ithalatın yüzde 7,28 arttığı görüldü. Rapora göre, Türkiye’nin 2021 yılı (Ocak-Şubat) ayı doğalgaz ihracatı 12,096,54 milyon santimetreküp olurken bu rakam 2022 yılı (Ocak-Şubat) ayında yüzde 7,28 artarak 12.977,42 milyon santimetreküp olarak kayıtlara geçti. Yine rapora göre, üretim yüzde -1,61 azaldı. 2021 yılı (Ocak-Şubat) ayında Türkiye’nin doğalgaz üretimi 62,10 milyon santimetreküp olurken bu rakam 2022 yılı (Ocak-Şubat) ayında yüzde -1,61 düşüşle 61,10 milyon santimetreküp oldu. Genel toplam tüketimde ise yüzde 12,80 artış yaşandı. 2021 yılı (Ocak-Şubat) ayında Türkiye’nin doğalgaz tüketimi 12.128,33 milyon santimetreküp olurken bu rakam 2022 yılı (Ocak-Şubat) ayında yüzde 12,80 artarak 13.680,60 milyon santimetreküp olarak kayıtlara geçti.

Bazı sektörler doğalgaz kullanımında frene bastı

Rapora göre dönüşüm/çevrim sektörü 2021 yılı (Ocak-Şubat) içerisinde 1.280,80 milyon santimetreküp doğalgaz kullanırken, bu rakam 2022 yılı (Ocak-Şubat) ayı içerisinde yüzde -9,41 azalış ile 1.160,22 milyon santimetreküplere geriledi. Rapora göre en büyük kullanım düşüşü enerji sektöründe yaşandı. Sektör 2021 yılı (Ocak-Şubat) döneminde 130,40 milyon santimetreküp doğalgaz kullanımı yaparken bu rakam 2022 yılı (Oca-Şubat) döneminde yüzde -13,64 azalış ile 112,61 milyon santimetreküp seviyesine geriledi.

Sanayi sektörü de doğalgaz kullanımında frene basan sektörlerden oldu. 2021 yılı (Ocak-Şubat) içerisinde sektör; 1.169,45 milyon santimetreküp doğalgaz kullanımı yaparken bu rakam 2022 yılı (Ocak-Şubat) döneminde yüzde -0,48 azalış ile 1.163,78 milyon santimetreküp seviyelerine geriledi.

Sektör bazlı bakıldığında ise ulaşım sektörü yüzde 4,95 seviyesinde bir artış yaşadı. 2021 yılı (Ocak-Şubat) içerisinde sektör, 9,18 milyon santimetreküp doğalgaz kullanımı yaparken bu rakam 2022 yılı (Ocak-Şubat) ayı içerisinde yüzde 4,95 artarak 9,64 milyon santimetreküp seviyelerine ulaştı.

Artış gösteren bir diğer sektör ise hizmet sektörü oldu. 2021 yılı (Ocak-Şubat) ayında 557,17 milyon santimetreküp doğalgaz kullanımı yapan sektör 2022 yılı (Ocak-Şubat) ayına geldiğinde yüzde 54,14 artış gerçekleştirerek 858,83 milyon santimetreküp kullanım gerçekleştirdi.

Konutta kullanılan doğalgaz kullanımı ise yüzde 29,75 arttı. 2021 yılı (Ocak-Şubat) ayında konutlarda 2.708,56 milyon santimetreküp kullanım gerçekleşirken bu rakam 2022 yılı (Ocak-Şubat) ayında yüzde 29,75 artarak 3.514,44 milyon santimetreküp seviyelerine ulaştı

“LPG yerine (CNG) Doğalgaz”

Raporun en dikkat çekici yeri ise doğalgazı araçların kullanmaları oldu. Fosil yakıtlarına alternatif olacak doğalgaz, 2022 yılı Şubat ayında bir önceki yıla göre yüzde 4,30’luk artış gösterdi. Araç yakıtı olarak 2021 yılı (Ocak-Şubat) döneminde 6,22 milyon santimetreküp yakıt kullanılırken bu rakam 2022 yılı (Ocak-Şubat) ayında yüzde 4,30’luk artış ile 6,48 milyon santimetreküp oldu. Ulaşım sektörü ise 2021 yılı (Ocak-Şubat) döneminde 9,18 milyon santimetreküp doğalgaz kullanırken 2022 yılı (Ocak-Şubat) ayında bu rakam yüzde 4,95 artış 9,64 milyon santimetreküp oldu.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 11 Mayıs 2022
İmsak 04:00
Güneş 05:44
Öğle 13:06
İkindi 17:00
Akşam 20:17
Yatsı 21:54
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 36 69
3. Konyaspor 36 64
4. Başakşehir 36 61
5. Alanyaspor 36 58
6. Karagümrük 36 56
7. Beşiktaş 36 55
8. Antalyaspor 36 55
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 36 44
15. Giresunspor 36 44
16. Gaziantep FK 36 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 36 34
19. Göztepe 36 28
20. Ö.K Yeni Malatya 36 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 34 66
3. Bandırmaspor 34 58
4. İstanbulspor 34 58
5. Erzurumspor 34 57
6. Eyüpspor 34 51
7. Tuzlaspor 34 49
8. Samsunspor 34 47
9. Keçiörengücü 34 47
10. Manisa Futbol Kulübü 35 46
11. Adanaspor 35 45
12. Denizlispor 34 45
13. Gençlerbirliği 34 45
14. Boluspor 34 44
15. Altınordu 34 42
16. Bursaspor 34 41
17. Kocaelispor 34 41
18. Menemen Belediyespor 34 38
19. Balıkesirspor 34 12
Takımlar O P
1. M.City 35 86
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 35 67
4. Arsenal 35 66
5. Tottenham 35 62
6. M. United 37 58
7. West Ham United 36 55
8. Wolverhampton Wanderers 35 50
9. Brighton 36 47
10. Crystal Palace 35 44
11. Aston Villa 35 43
12. Brentford 36 43
13. Newcastle 36 43
14. Leicester City 34 42
15. Southampton 36 40
16. Everton 34 35
17. Burnley 35 34
18. Leeds United 35 34
19. Watford 35 22
20. Norwich City 35 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 35 81
2. Barcelona 36 72
3. Sevilla 35 65
4. Atletico Madrid 35 64
5. Real Betis 36 61
6. Real Sociedad 35 56
7. Villarreal 35 53
8. Athletic Bilbao 36 52
9. Osasuna 35 46
10. Valencia 36 44
11. Celta Vigo 36 43
12. Rayo Vallecano 35 42
13. Espanyol 35 40
14. Elche 35 39
15. Getafe 35 37
16. Granada 36 37
17. Cadiz 35 35
18. Mallorca 35 32
19. Levante 35 29
20. Deportivo Alaves 35 28
21°
açık