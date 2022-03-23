Alternatif Bank’tan VOV Banka Kartı ile yapılan harcamalara 500 TL’ye kadar nakit iadesi

Alternatif Bank’ta birikimlerini avantajlı faiz oranlarıyla değerlendirmek isteyen müşteriler, VOV Hesap’la kazanmaya devam ediyor. Alternatif Bank müşterileri VOV Hesap’larının bağlı olduğu VOV Banka Kartı ile yaptıkları tüm harcamalarda, Haziran sonuna kadar 500 TL'ye kadar nakit iadesi avantajıyla hem harcarken hem de biriktirirken kazanıyor. VOV Banka Kartı sahipleri, 4 Mart – 30 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirecekleri harcamalarıyla kampanyadan faydalanabiliyor.

Alternatif Bank mobil uygulaması üzerinden, şubeye gitmeden görüntülü görüşmeyle kolayca Alternatif Bank müşterisi olan kullanıcılar, aynı zamanda VOV Hesap sahibi olup hemen kazanmaya başlıyor. VOV Hesap ve sunduğu avantajlarla ilgili ayrıntılı bilgiye www.alternatifbank.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.