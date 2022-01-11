Alternatif Bank’tan Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı sahiplerine özel VOV Kart ile 1000 TL’ye varan nakit iade fırsatı! 

Kampanya ile ilgili görüşlerini bildiren Alternatif Bank Bireysel ve Dijital Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökay Dede, “Alternatif Bank olarak, bireysel müşterilerimize sunduğumuz çözümleri sürekli iyileştirmeye ve ihtiyaca göre şekillendirmeye özen gösteriyoruz. İçinde bulunduğumuz dönemde tasarruf ve birikimleri değerlendirirken, riski doğru yönetebilmenin önemi daha da artmış durumda. Bu kapsamda hayata geçirilen Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı, son dönemde kurlarda yaşanan dalgalanmalara karşı tasarrufları için güvenli bir liman arayan müşterilere yönelik önemli bir yatırım enstrümanı olarak öne çıkıyor. Alternatif Bank olarak, lanse edilmesinden çok kısa bir süre sonra ürünü müşterilerimize sunmaya başladık. Şimdi de Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı için bankamızı tercih edenlere özel bir nakit iade kampanyası başlatıyoruz. Yeni kampanyamız kapsamında, 31 Ocak tarihine kadar Alternatif Bank’ta Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı açan müşterilerimiz, VOV Kartları ile Şubat ayından itibaren yılsonuna kadar yapacakları alışverişlerinden toplam 1000 TL’ye varan nakit iadesi kazanabilecekler. Ayrıca çok yakın zamanda Alternatif Bank Mobil veya İnternet Bankacılığı üzerinden de bu ürüne sahip olabilecek müşterilerimiz, birikimlerini değerlendirirken avantajlı faiz oranları ve %0 stopaj imkânından da yararlanabilecekler. Önümüzdeki dönemde de yenilikçi yaklaşımımızla, bireysel müşterilerimize katma değerli çözümler sunmayı sürdüreceğiz.” diye konuştu.