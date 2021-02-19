Alternatif Bank’tan Geciken İGDAŞ Faturalarına 10 Taksit İmkânı

Kampanyadan son ödeme tarihi 25 Aralık 2020 ve öncesine ait en az iki gecikmiş faturaya sahip, son ödeme tarihi 1 Kasım 2020 tarihinden önce bir ödenmemiş faturası olan aboneler faydalanabiliyor. 31 Mayıs 2021 tarihine kadar sürecek kampanyada aboneler, İGDAŞ web sitesi ve vezneleri üzerinden gerçekleştirilecek fatura ödeme işlemlerini Alternatif Bank Bireysel Bonus kartları ile yapabilecek.