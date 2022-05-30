Alternatif Bank’ın Dijitalleşen Süreçlerine Retail Banker International’dan Ödül

Alternatif Bank’ın “Dokümanların Dijitalleşmesi” projesi, yeni müşteri ve yeni ürün süreçlerinde ıslak imza gerektiren onay adımlarını internet ve mobil bankacılık üzerinden gerçekleştirmeye olanak veriyor. Bu sayede müşterilere hız ve kolaylık sunan proje, bankacılık hizmetlerinde ıslak imzaya olan ihtiyacı en aza indirerek süreç verimliliğini artırıyor. Bankanın dijitalleşme yolculuğunda önemli bir adım olan proje ile onay süreçleri sistem üzerinden hızlıca gerçekleştirilirken, belgeler de yine sistem tarafından otomatik olarak doldurularak dijitalleştiriliyor. Diğer yandan Alternatif Bank portföy yöneticileri de dijitalleştirilen bu süreç ve belgeleri tablet cihazları üzerinden takip edebiliyor. Böylece ilgili bankacılık hizmetlerinin her hangi bir yerden, lokasyon bağımsız olarak gerçekleşmesi sağlanıyor. Pandemi döneminde sağlık tedbirleri kapsamında aktif olarak kullanılan sistem, önümüzdeki dönemde de müşteri deneyiminin ana unsurlarından biri olarak hizmet vermeye devam edecek.