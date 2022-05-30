Alternatif Bank’ın Dijitalleşen Süreçlerine Retail Banker International’dan Ödül
Alternatif Bank, uluslararası finans yayın grubu Retail Banker International tarafından bu yıl 36.’sı düzenlenen 2022 Bankacılık Ödülleri’nde “Dokümanların Dijitalleştirilmesi” projesi ile “Bankacılık Sektörü - En İyi COVİD Girişimi” kategorisinde ödüle layık görüldü. Banka, aldığı ödülün yanında “En İyi Müşteri Deneyimi”, “En Yenilikçi Şube Girişimi” ve “En İyi Bankacılık Yapay Zeka Kullanımı” gibi 3 farklı kategoride de finale kaldı.
Alternatif Bank’ın “Dokümanların Dijitalleşmesi” projesi, yeni müşteri ve yeni ürün süreçlerinde ıslak imza gerektiren onay adımlarını internet ve mobil bankacılık üzerinden gerçekleştirmeye olanak veriyor. Bu sayede müşterilere hız ve kolaylık sunan proje, bankacılık hizmetlerinde ıslak imzaya olan ihtiyacı en aza indirerek süreç verimliliğini artırıyor. Bankanın dijitalleşme yolculuğunda önemli bir adım olan proje ile onay süreçleri sistem üzerinden hızlıca gerçekleştirilirken, belgeler de yine sistem tarafından otomatik olarak doldurularak dijitalleştiriliyor. Diğer yandan Alternatif Bank portföy yöneticileri de dijitalleştirilen bu süreç ve belgeleri tablet cihazları üzerinden takip edebiliyor. Böylece ilgili bankacılık hizmetlerinin her hangi bir yerden, lokasyon bağımsız olarak gerçekleşmesi sağlanıyor. Pandemi döneminde sağlık tedbirleri kapsamında aktif olarak kullanılan sistem, önümüzdeki dönemde de müşteri deneyiminin ana unsurlarından biri olarak hizmet vermeye devam edecek.