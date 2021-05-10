Alternatif Bank’ın aktif büyüklüğü 39,7 milyar TL’ye ulaştı

Alternatif Bank, 2021 yılının ilk üç ayına ait konsolide finansal sonuçlara göre aktif büyüklüğünü 2020 yılına oranla %8 artırarak 39,7 milyar TL seviyesine ulaştırdı. Bankanın nakdi (finansal kiralama alacakları dâhil) ve gayri nakdi kredilerle ekonomiye sağladığı destek 32,3 milyar TL’ye ulaştı. Mevduat hacmi ise %5 artışla 19,2 milyar TL’ye yükseldi. Bu dönemde sermayesini 175 milyon TL artıran Alternatif Bank, kaynaklarını reel ekonomiye sunmaya devam etti. Diğer yandan ilk çeyrekte temin edilen 200 milyon dolar tutarında ilave ana sermaye ile de sermaye yapısını güçlendirdi. Bu sayede özkaynaklarını geçtiğimiz yılsonuna göre %4 artırarak 2,5 milyar TL seviyesine getiren bankanın sermaye yeterlilik rasyosu ise %24’ü geçerek sektör ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

Finansal sonuçlarla ilgili değerlendirmede bulunan Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, “Pandeminin ekonomik etkilerinin bertaraf edilmeye çalışıldığı, bununla birlikte piyasa dinamiklerinin oldukça değişkenlik gösterdiği yılın ilk çeyreğini büyüme hedeflerimiz doğrultusunda geride bıraktık. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi, önceliğimiz çalışanlarımızın sağlığını ön planda tutarak müşterilerimizin yanında olmaktı. Basiretli ve danışman bankacılık yaklaşımımızla nakdi ve gayri nakdi kredilerde reel sektöre sağladığımız desteği sürdürdük. Diğer taraftan geçtiğimiz yıl sektör ortalamasının altına çektiğimiz sorunlu kredi oranımızı bu çeyrekte de sürdürerek aktif kalitemizin korunmasında istikrarlı bir performans sergiledik. Bu çeyrek ayrıca, fazlasıyla önem verdiğimiz mevduat tabanımızı genişletme noktasında attığımız planlı adımların sonuçlarını görmeye başladığımız bir dönem oldu. Başta uzaktan müşteri edinimi olmak üzere, dijital kanallarımız ve teknolojik altyapımızda Alternatif Bank’ı geleceğe taşıyacak önemli yatırımları hayata geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz” dedi.

Kaan Gür ayrıca; “Bu çeyrek aynı zamanda, Alternatif Bank’ın en büyük değeri olarak gördüğümüz çalışanlarımıza yönelik yatırımlarımızın artarak devam ettiği bir dönem oldu. Müşteri memnuniyeti ve kusursuz bir deneyimin ancak alanında yetkin, kurumuna bağlı mutlu bir ekiple mümkün olacağını biliyoruz. Bu yüzden uzaktan çalışma düzeninden sosyal hayata, teknik eğitimlerden kariyer planlamasına ve liderlik eğitimlerine kadar çok geniş bir çerçevede Alternatif Banklıların esenlik ve gelişimine yönelik yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz.

Yılın ilk çeyreğinde büyüme performansımız kadar geleceğe güvenle bakmamızı sağlayan en önemli unsur hiç şüphesiz hissedarımız Commercial Bank’ın bize duyduğu güven ve sağladığı destek oldu. Hissedarımız daha önce planlandığı şekilde 175 milyon TL’lik nakit sermaye artırımında bulunarak, böylesi bir dönemde dahi Alternatif Bank ve Türkiye ekonomisine duyduğu güveni teyit etmiş oldu. Bu son artışla birlikte hissedarımızla 2023 yılına kadar planladığımız toplam 300 milyon dolarlık sermaye artışının 225 milyon dolarlık kısmını tamamlarken, aktif kalitesi ve risk yönetiminden taviz vermeden büyüme hedeflerimiz doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz.” diye konuştu.