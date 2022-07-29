Alternatif Bank yılın ikinci çeyreğinde istikrarlı büyümesini sürdürürdü

Alternatif Bank’ın 2022 yılının ikinci çeyreğinde konsolide rakamlarına göre toplam aktif büyüklüğü, 2021 yıl sonuna göre %24’lük artışla 63 milyar TL seviyesine ulaştı. Bankanın bu dönem nakdi (finansal kiralama alacakları dâhil) ve gayri nakdi kredilerle ülke ekonomisine sağladığı destek ise yine geçtiğimiz yılın sonuna göre %24 artarak 52 milyar TL oldu. Mevduat hacmini %23 artışla 33,4 milyar TL düzeyine çıkaran Alternatif Bank bilançosundaki büyümenin yanında aktif kalitesini korumaya devam etti. Bankanın özkaynakları da %24’lük artışla 3,2 milyar TL seviyesine yükselirken, bu dönem sermaye yeterlilik rasyosu %19,47 oldu. 2022’in ilk yarısında gösterdiği başarılı performansla birlikte, Alternatif Bank’ın konsolide net dönem kârı ise 349 milyon TL olarak gerçekleşti.

“Aktif kalitemizi koruyarak basiretli ve sağlam adımlarla büyüyoruz”

Alternatif Bank’ın 2022 ikinci çeyrek finansal sonuçlarını değerlendiren Genel Müdür Kaan Gür, “Alternatif Bank olarak, küresel belirsizliklerin sürdüğü 2022’nin ilk yarısını hedeflerimiz doğrultusunda başarılı sonuçlarla geride bıraktık. Türk bankacılık sektöründe 30. yılımızı kutladığımız 2022’de, yılın ilk 2 çeyreğinde elde ettiğimiz bu sonuçlar, uzun vadeli büyüme hedeflerine güçlü adımlarla yol aldığımızı ortaya koyuyor. Bilançomuzu büyütürken aynı zamanda aktif kalitemizi korumaya devam ediyoruz. Diğer taraftan Türk Lirası cinsi mevduat hacminde güçlü bir gelişim göstererek geçtiğimiz yılın sonuna oranla %64’lik bir büyüme elde ettik. Sağlam adımlarla büyürken, müşterilerimize, paydaşlarımıza ve ekonomiye sürdürülebilir katkı sunmaya da devam ediyoruz.” dedi.

“Dijital odağımız sürerken yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz”

Teknolojiye ve dijital kanallara yaptıkları yatırımların Alternatif Bank’ın özellikle yeni müşteri kazanımında ve mevduatın tabana yayılmasında önemli rolü olduğunu belirten Kaan Gür görüşlerini şöyle sürdürdü: “Bireysel ve bunun ayrılmaz bir bileşeni olarak gördüğümüz Dijital Bankacılık, Alternatif Bank olarak büyüme stratejimizde odaklandığımız alanların başında geliyor. Bu alanda yaptığımız yatırımlara ve attığımız adımlara hız kesmeden devam ediyoruz. İnsana dokunan bir dijital bankacılık anlayışıyla Alternatif Bank farkını yaşatmayı hedeflerken, yaptığımız düzenli yatırımların sonucunu da gerek müşteri sayısında gerekse mevduat hacmindeki artış olarak görüyoruz. 2022 yılının ilk 6 ayında Alternatif Bank ailesine katılan müşterilerimizin %54’ü dijital kanallarımızdan geldi. Diğer taraftan dijital kanallarımızdan açılan hesap sayısı geçen yılın sonuna göre %130 artarken, bu kanallardan açılan hesaplardaki mevduat hacmi de %168 büyüdü. Hedeflerimiz doğrultusunda aldığımız aksiyonlar sonucu dijitali aktif olarak kullanan müşterilerimizde de geçen yıla göre %77 büyüme sağladık.

Müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda bankacılık kanallarımızdaki servislerin çeşitliliğini arttırırken, insan odaklı teknoloji yatırımlarımızla kullanıcılarımızın deneyimini üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz. Müşterilerimizi her daim odakta tutarak, fark yaratan bir deneyimle, kusursuz bir dijital bankacılık hizmeti sunmayı en temel hedefimiz kabul ediyoruz.”

“Dış ticaretteki uzmanlığımızla fark yaratıyoruz”

Alternatif Bank’ın stratejik öncelikleri arasında yer alan dış ticaret alanındaki performansına da değinen Genel Müdür Kaan Gür, “Uzman kadrolarımızla ‘Danışman Banka’ yaklaşımını pekiştirdiğimiz dış ticaret alanındaki etkimizi 2022 yılında da arttırarak sürdürüyoruz. Dış ticarette ihracata verdiğimiz önceliğin bir yansıması olarak, aracılık ettiğimiz ihracat hacmi geçen yılın ilk 6 ayına göre bu yıl %43 büyüdü ve 1 milyar dolar seviyesine ulaştı. 2022 sonunda 2 milyar doların üzerinde ihracat işlemine aracılık etmiş olmayı hedefliyoruz. Diğer taraftan ihracat taahhütlü kredilerle ilgili olarak bankamız kaynağından kullandırdığımız krediler geçen yılın haziran sonuna göre %134 artarak 374 milyon dolar seviyesine ulaştı. Tüm bu efor sonucunda toplam dış ticaret hacmimiz ise yılın ilk yarısında 2,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Dış ticaret ve ihracatın finansmanında ortaya koyduğumuz başarılı performans beraberinde önemli ödülleri de bankamıza kazandırıyor. EBRD’nin Dış Ticaret Programı kapsamında, “Türkiye’nin En Aktif Kullanıcısı” ödülüne üst üste 5. kez layık görüldük. Fonlama çeşitliliği ve dış ticaret hacmimizi arttırmamızda büyük katkısı olan bu program çerçevesinde Türkiye’de en yüksek limit bankamıza tahsis edildi. Diğer taraftan dış ticaret ekibimizin çalışmalarının IFC tarafından en iyi örnek vaka olarak gösterildiği etkinliklerde yer aldık. Bu gibi milletler üstü kurumlarla oluşturduğumuz güçlü ilişkiler, bankamıza duyulan güveni ve dış ticaretteki başarımızı teyit etmesi açısından büyük değer taşıyor.” şeklinde konuştu.