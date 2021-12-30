Alternatif Bank ve Hepsiburada’dan kadınlara özel destek paketi…

Alternatif Bank’ın danışman bankacılık anlayışıyla hayata geçirdiği Hepsiburada Girişimci Kadınlara Özel Paket’i ile, girişimci kadınlara özel avantajlı kredi fiyatları sunulurken, dış ticaret, EFT, havale, çek karnesi gibi bankacılık ürünlerinden alınan ücret ve komisyonlarda da istisnalar sağlanıyor. Banka ayrıca, asistans hizmetleri, eğitimler ve destek hattı gibi bankacılık dışı hizmetleriyle, ekonomik ve toplumsal kalkınmanın sürdürülebilmesinde önemli rol oynayan işinin sahibi veya ortağı kadınlara destek veriyor.

Hepsiburada ile bu yeni iş birliği konusunda görüşlerini bildiren Alternatif Bank Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Şimşek, şu bilgileri verdi: “Alternatif Bank olarak, kadınlarımızın girişimci ruhları, yönetim yetkinlikleri, zorluklar karşısındaki direnç ve çalışkanlıklarıyla ülke ekonomisinin kalkınmasında çok önemli bir yeri olduğuna inanıyor, sağladığımız kaynaklarla onları desteklemeye özen gösteriyoruz. Son 3 yıldır ‘Yöneten Kadına Güç Katan Paket’ gibi doğrudan sunduğumuz desteklerin yanında, kadın girişimciliğinin gelişmesi ve güçlenmesi için oluşturulan platformları da yakından takip ediyor, farklı işbirlikleriyle elimizden gelen katkıyı sunmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda ülkemizin alanında öncü e-ticaret platformlarından Hepsiburada’nın Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı, bizim için son derece kıymetli bir iş birliği vesilesi oldu. Programın bir paydaşı olmaktan son derece mutluyuz. Hepsiburada ile iş ortağı olan, şirketlerinin hissedarı veya hakim ortağı konumundaki kadınlara yönelik hazırladığımız paketle işlerini desteklemeyi, iş süreçlerine, verimliliklerine ve gelişmelerine katkı sağlamayı hedefledik. Danışman bankacılık anlayışımız doğrultusunda geliştirdiğimiz Hepsiburada Girişimci Kadınlara Özel Paket ile, yöneten kadınlarımıza avantajlı şartlarda finansmana erişim ve katma değerli bankacılık ürün ve hizmetlerimizde ücret muafiyetinin yanı sıra, bilanço yönetimi, finansal analiz ve dış ticaret konularında uzman ekiplerimiz tarafından eğitimler veriyoruz. Ayrıca yöneten kadınlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak %5’e varan akaryakıt indirimi, ücretsiz saatlik şöför, yaz-kış araç check-up, lastik değişimi ve saklanması, ücretsiz sağlık uygulamaları gibi asistans hizmetleri de sağlıyoruz. Hepsiburada iş birliği ile sunacağımız hizmetlerin program üyesi tüm kadınların işlerine değer katmasını diliyorum.”

Hepsiburada: “Kadın girişimcilere desteğe hız kesmeden devam ediyoruz”

Alternatif Bank ile kadın girişimcilere destek verecekleri bu yeni iş birliği için Hepsiburada adına bir açıklama yapan Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Murat Büyümez ise, şöyle konuştu:

“Türkiye’nin Hepsiburada’sı olarak, etkileri azalarak da olsa süren zorlu pandemi döneminin kadın girişimciler üzerindeki etkilerini en aza indirmek ve onlara her daim destek olmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu bağlamda Alternatif Bank ile bu yeni iş birliğimiz de, aynı hedefe ve kadın girişimcilerimize desteğimizi sürdürmeye yönelik önemli adımlarımızdan biri. Kadının varlığını yaşamın her alanında destekleyen bir marka olarak, 2017 yılından bu yana 24 bin girişimci kadına, 88 kadın kooperatifine ve 31 sivil toplum kuruluşuna destek olduğumuz Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programımız ile girişimci kadınlara eğitim, pazarlama ve operasyonel süreç konularında birçok destek sağlıyoruz. Pandemi döneminde daha fazla girişimci kadına ulaşmak için hayata geçirdiğimiz birçok yeni iş birliği ve yatırımla, ekonomide kaldıraç görevi üstlenmeyi sürdürdük. Alternatif Bank ile başlattığımız girişimci kadınlarımıza yönelik yeni iş birliğimizden de memnuniyet duyuyor; bu vesileyle girişimci kadınların yaşadıkları finansal engelleri aşmalarına destek olmayı arzu ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de tüm imkânlarımızı seferber ederek girişimci kadınların güçlerine güç katmak için çalışmaya devam edeceğiz.”

Alternatif Bank’ın Hepsiburada Girişimci Kadınlara Özel Paket ile sunduğu ayrıcalıklar:

Bankacılık Hizmetlerinde Avantajlar

Kredi ürünlerinde özel fiyatlar, 36 aya varan vade, 3 ay ödemesiz dönem imkânı

Şube, internet ve mobil bankacılık kanallarından ücretsiz EFT ve havale, ekstre basım işlemi

Bir yıl boyunca POS aidat muafiyeti, avantajlı ücretlendirmeler

Ticari Kredi Kartı yıllık kart aidatı muafiyeti

50 yaprağa kadar ücretsiz Çek Karnesi (Değerli kağıt bedeli hariç)

Maaş ödeme paketleri ile maaş promosyonları

İhracat işlemleri ücret ve komisyonlarında avantajlar

Bankacılık Dışı Avantajlar