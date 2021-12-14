Alternatif Bank müşterileri

İSTANBUL (AA) - Alternatif Bank, yenilikçi ürünü Vov Hesap ile sunduğu "hoş geldin faizini" sürekli hale getirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Alternatif Bank, Vov Hesap ürünüyle sunduğu avantajlara yenilerini eklemeye devam ediyor.

Vadesiz hesabın esnekliğiyle vadelinin getirisini birleştiren Vov Hesap müşterileri, artık "bitmeyen hoş geldin faizinden" yararlanabiliyor. Fatura ödeme talimatı, kredi kartı, sigorta ve kredili mevduat hesabı ürünlerinin her biri için ek faiz oranı kazanan müşteriler, 4 ürünü birden kullandıklarında Vov Hesapları için sürekli "hoş geldin faizinden" faydalanabiliyor.

Alternatif Bank mobil uygulaması üzerinden görüntülü görüşmeyle kolayca Vov Hesap açabilen müşteriler, otomatik olarak sahip olacakları (debit) banka kartı Vov Kart ile yapacakları fiziksel ve online alışverişlerde 500 TL'ye kadar anında nakit iadesi kazanıyor, böylece harcarken de kazanmaya devam ediyor.

Vov Kart, Masterpass altyapısına uyumluluğu sayesinde e-ticaret platformları, online yemek, market siparişleri ve Masterpass destekleyen tüm online alışverişlerde hızlı ve güvenli şekilde kullanılabiliyor.

- "Katma değerli çözümler sunmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Bireysel ve Dijital Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökay Dede, bireysel müşterilerine sundukları çözümleri sürekli iyileştirmeye ve ihtiyaçlara göre şekillendirmeye özen gösterdiklerini bildirdi.

Yaptıkları araştırmalarda müşterilerin tasarrufa sunulan getiri kadar, bu getirinin sürekliliğine önem verdiklerini belirten Dede, şunları kaydetti:

"Diğer yandan müşterilerimizin harcamalarını doğru planlamaya ve harcarken sunulan avantajlara fazlasıyla dikkat ettiklerini gördük. Bu doğrultuda müşterilerimiz tarafından büyük ilgi gören Vov Hesap ürünümüzle sağladığımız faydaları daha da zenginleştirdik. Bitmeyen hoş geldin faizi, Vov Kart'ın anında nakit iade avantajı, Masterpass entegrasyonu ve birçok e-ticaret platformuna özel kampanyalarımızla müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran ürün ve çözümleri hayata geçirdik. Vadeli mevduatta sadece belirli bir süre yüksek getiri vadeden 'hoş geldin faizi' kavramını, 'bitmeyen hoş geldin faizi' yaklaşımıyla müşterilerimizin sürekli ve uzun soluklu yüksek kazanç elde edecekleri bir yapıya dönüştürdük."

Dede, gelecek dönemde de bireysel müşterilerin ihtiyaçlarına göre şekillenen katma değerli çözümler sunmayı sürdüreceklerini bildirdi.