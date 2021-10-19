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Alternatif Bank KOBİ'leri desteklemek için EBRD ve IFC'den sağladığı 50 milyon dolarlık kaynağı yeniledi

Uzun yıllardır Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile yakın iş birliği içinde çalışan Alternatif Bank, iki kurumun 2020 yılında hayata geçirdiği COVID-19 Destek Paketi’nin kullandırıcıları arasında yer alıyor. Banka, geçtiğimiz yıl EBRD ve IFC’den sağlamış olduğu krediyi yenileyerek pandemiden etkilenen KOBİ’lere destek olmaya devam ediyor.

Ekonomi 19.10.2021, 12:08
Alternatif Bank KOBİ'leri desteklemek için EBRD ve IFC'den sağladığı 50 milyon dolarlık kaynağı yeniledi

 Alternatif Bank toplam 50 milyon dolar tutarındaki fonu, küresel salgının ekonomik etkilerine karşı KOBİ’leri işletme sermayesi konusunda destekleyerek kısa vadeli nakit ihtiyaçları üzerindeki baskıyı azaltmak ve ticaretin devamlılığına katkı sağlamak amacıyla kullandıracak. 

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