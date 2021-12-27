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Alternatif Bank, "engelsiz bankacılık" alanındaki uygulamalarını geliştiriyor

- Alternatif Bank Bireysel ve Dijital Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökay Dede:- "Son 3 yıldır yoğunlaştığımız 'engelsiz bankacılık' çalışmalarımız kapsamında bir dizi uygulamayı hayata geçirdik"

Ekonomi 27.12.2021, 13:17
Alternatif Bank,

İSTANBUL (AA) - Herkes için hak temelli ve erişilebilir bir bankacılık deneyimi oluşturmak amacıyla "engelsiz bankacılık" çalışmalarına odaklanan Alternatif Bank, bu alanda iki yeni adım attı.

Banka açıklamasına göre, Alternatif Bank, dijital hizmet kanallarının erişilebilirliğini artırmak amacıyla görme engellilere daha fazla özgürlük sunan teknolojileri geliştiren sosyal girişim BlindLook'un Görme Engelsiz Marka Ağı "Eyebrand"e katılan kurumlardan biri oldu.

Alternatif Bank, gerçekleştirdiği bu iş birliği kapsamında, BlindLook'un geliştirdiği sesli simülasyon teknolojisi (Audio Simulation) aracılığıyla görme engelli müşterilerinin dijital platformlarını daha rahat kullanabilmesi için sesli yönlendirme hizmeti sunuyor. Alternatif Bank, diğer taraftan yıl içinde üniversite öğrencilerinin katılımıyla düzenlediği Engelsiz Bankacılık Ideathon'unda, ortaya çıkan fikirlerden birini daha hayata geçirdi. Teknolojik altyapısında yaptığı geliştirme sayesinde engelli müşterilerinin Türkiye'deki tüm banka ATM'lerinden bir dizi temel bankacılık işlemlerini masrafsız şekilde gerçekleştirmelerine olanak sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Bireysel ve Dijital Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökay Dede, Alternatif Bank olarak kurum kültürlerinin temel unsurlarından birinin insan odaklılık olduğunu belirterek, gerek çalışanları gerek müşterileri için attıkları her adımın, her uygulamanın, ürün ve hizmetlerin insana dokunması, değer ve fayda yaratmasının öncelikleri olduğunu aktardı.

Bu anlayıştan hareketle engelli bireylerin bankacılık hizmetlerinden rahat şekilde yararlanabilmesi için sektöre örnek olacak bir yola çıktıklarını aktaran Dede, "Son 3 yıldır yoğunlaştığımız 'engelsiz bankacılık' çalışmalarımız kapsamında bir dizi uygulamayı hayata geçirdik. Bu yolda ilerlerken her biri kendi alanında uzman akademisyen ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan Danışma Kurulu'muzun rehberliğinde çalışmalarımızı sürdürüyor, bir yandan bankamızın fiziksel ve dijital hizmet kanallarının erişilebilirliğini geliştirirken, diğer yandan çalışanlarımızın bu konuda farkındalık ve yetkinliğini artırıyoruz. Yine Danışma Kurulu'muzun kıymetli katkılarıyla başta sakatlık, engellilik tanımları, engel gruplarını tanıma ve en doğru iletişim teknikleri konularında çalışanlarımız için dil ve perspektif birliği eğitimleri düzenliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dede, bu eğitim içeriklerini, daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla YouTube kanallarında herkesin erişimine açtıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Diğer yandan bu sene sektörümüzdeki en önemli gelişmelerden biri olan 'görüntülü görüşme ile uzaktan müşteri edinimi' sürecimizi işitme engelliler için işaret dili ile hizmet verebilecek şekilde uygulamaya aldık. Ortaya koyduğumuz bu çabaların faydaya dönüştüğünü görmek bizim için büyük önem taşıyor. Dijital platformlarımızın erişilebilirliğini geliştirmek için yoğun bir efor ve yatırım gerektiğinin farkındayız. Bu doğrultuda görme engelli müşterilerimizin dijital kanallardaki deneyimini iyileştirmek üzere, 'engelsiz bir dünya yaratma' tutkusuyla hayat bulan BlindLook girişimiyle iş birliği gerçekleştirdik. BlindLook'un Görme Engelsiz Marka-EyeBrand ekosisteminde yer almaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz."

- "Engelsiz bir dünya için üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye devam edeceğiz"

Engelsiz bankacılık yaklaşımlarının bir yansıması olan ve kendilerine çok önemli birikim kazandırdığına inandıkları, bu sene ikincisini düzenledikleri Engelsiz Bankacılık Ideathonu kapsamında, üniversite öğrencilerinin tasarladığı güzel bir projeyi hayata geçirdiklerini aktaran Dede, "Günümüzde artık ATM'lerin büyük çoğunluğu farklı engel grupları için erişilebilir hizmet sunabiliyor. Engelli müşterilerimizin hangi banka ATM'si olduğundan çok erişilebilir hizmet sunan ATM bulmaya öncelik gösterdiğini biliyoruz. Fakat başka banka ATM'lerinin kullanımında alınan işlem ücretleri önemli bir bariyer oluşturuyordu. Biz de buradan hareketle teknolojik altyapımızda bir geliştirme yaptık. Alternatif Bank'ın tüm engelli müşterileri, Türkiye'nin her yerindeki tüm banka ATM'lerinden işlemlerini masrafsız bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Tüm bu çalışmalarımızda temel amacımız, engelsiz bankacılık alanında sadece kuralları uygulayan bir kurum olmakla yetinmeyip sektörümüzde bir zihniyet değişimine öncü olabilmek. Engelsiz bir dünya için üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

BlindLook Kurucu Ortağı Cihat Ersin Aydın da Türkiye'de 1 milyon, dünyada 285 milyon görme engellinin yaşadığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkemizdeki görme engelli kitlenin 280 bini, dünyadaki görme engelli nüfusun 39 milyonu hiç görmeyen total görme engelli bireylerden oluşuyor. Biz sadece görmüyor olmanın hayatın önüne koyduğu engelleri kabul etmiyoruz ve BlindLook olarak, görme engelli kullanıcılarımıza kullandıkları her ürün ve hizmette en kaliteli ve engelsiz deneyimi yaşatmak için çalışıyoruz. Finansın engelsiz olması çok önemli. Çünkü birçok finansal verimiz gizli veri ve finansal işlemleri özgürce yapabilmek her bireyin en temel hakkı. Dijital bankacılık her kullanıcıya olduğu gibi, görme engelli kullanıcıya da benzersiz bir kolaylık sunuyor. Engelsiz bankacılığı önceliklendiren, kurumsal bir değer olarak sahiplenmek adına güçlü adımlar atan Alternatif Bank'ı Görme Engelsiz Marka (EyeBrand) ağımıza dahil ettiğimiz için çok mutluyuz."

#Alternatif Bank
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