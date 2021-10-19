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Alternatif Bank, EBRD ve IFC'den sağladığı 50 milyon dolarlık kaynağı yeniledi

Ekonomi 19.10.2021, 13:47
Alternatif Bank, EBRD ve IFC'den sağladığı 50 milyon dolarlık kaynağı yeniledi

İSTANBUL (AA) - Alternatif Bank, geçen yıl Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Uluslararası Finans Kurumu'ndan (IFC) sağladığı krediyi yenileyerek salgından etkilenen KOBİ’lere destek olmaya devam ediyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, EBRD ve IFC ile yakın iş birliği içinde çalışan Alternatif Bank, iki kurumun 2020 yılında hayata geçirdiği Kovid-19 Destek Paketi'nin kullandırıcıları arasında yer alıyor.

Banka, geçtiğimiz yıl EBRD ve IFC’den sağlamış olduğu krediyi yenileyerek salgından etkilenen KOBİ’lere destek olmaya devam ediyor.

Alternatif Bank toplam 50 milyon dolar tutarındaki fonu, küresel salgının ekonomik etkilerine karşı KOBİ’leri işletme sermayesi konusunda destekleyerek kısa vadeli nakit ihtiyaçları üzerindeki baskıyı azaltmak ve ticaretin devamlılığına katkı sağlamak amacıyla kullandıracak.

#Alternatif Bank #EBRD
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