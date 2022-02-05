Alternatif Bank 2021’de aktif kalitesini iyileştirerek kârlı büyümeye devam etti

Alternatif Bank’ın 2021 yılının son çeyreğinde konsolide olmayan rakamlarına göre toplam aktif büyüklüğü, önceki yılın sonuna göre %36.7’lik artışla 48,7 milyar TL seviyesine ulaştı. Bankanın bu dönem nakdi (finansal kiralama alacakları dâhil) ve gayri nakdi kredilerle ülke ekonomisine sağladığı destek ise bir önceki yıl sonuna göre %30.3’lük artışla 40,2 milyar TL oldu. Toplam mevduat hacmini %50.4’lük artışla 27,7 milyar TL düzeyine çıkaran Alternatif Bank’ın vadesiz mevduat hacminde ise önceki yılın sonuna göre %82’lik artış gerçekleşti. Bilançodaki büyümenin yanında aktif kalitesine de büyük önem veren Alternatif Bank, bir önceki yıl %4,5 olan takibe dönüşmüş alacaklar oranını 2021 sonunda %2,3’e indirerek bu alanda dikkate değer bir performans sergiledi. Bankanın bu dönem sermaye yeterlilik rasyosu ise %21,9 olarak gerçekleşti. Alternatif Bank’ın 2021 sonu itibarıyla konsolide olmayan net kârı ise 100,9 milyon TL oldu. Banka ayrıca basiretli duruşunun bir yansıması olarak, 2021 yılı gelirlerinin 55 milyon TL’lik bölümünü, 2022 yılı finansal hedeflerini piyasalarda meydana gelebilecek gelişmelerden etkilenmeden yönetebilmek amacıyla serbest karşılık olarak ayırdı.

“Bilançomuz büyürken aktif kalitesini artırmayı başardık”

2021 sonu itibarıyla Bankanın finansal performansını değerlendiren Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, “Pandeminin etkilerinin devam ettiği 2021 yılını uzun vadeli hedeflerimiz yolunda önemli adımları gerçekleştirerek tamamladık. Ekonomik açıdan dalgalanmaların yoğun etkilerini gördüğümüz böylesine önemli bir yılda müşterilerimizin yanında olduk. Bir yandan müşterilerimizin finansmana erişmelerine, işlerini sağlıklı şekilde yürütmelerine ve dolayısıyla ekonomiye sağladığımız katkıyı artırmaya odaklanırken, diğer taraftan sektörümüz ve ekonomik açıdan zorlu geçen bir yılda Bankamızın aktif kalitesini daha da iyileştirmeye önem verdik. Nitekim 2021 sonunda aktiflerimizde önemli bir büyüme elde ederken, takibe dönüşmüş alacakların oranını bir önceki yılki %4,5’tan cari yılın sonunda %2,3’e indirmeyi başardık. Mevcut sektör ortalamasının yaklaşık 100 baz puan altında olan bu sorunlu alacak rasyosu, bizim için sektöre ve ekonomiye daha fazla katkı, aynı zamanda daha sağlıklı büyüme ve kârlılık demek… Bu performansı Alternatif Bank’ın ‘Basiretli Bankacılık’ anlayışının en somut ve başarılı göstergelerinden biri olarak görüyoruz.

“Dijitalleşmedeki eforumuzla müşteri ve mevduat tabanımızı genişletiyoruz”

2021 yılında dijitalleşme alanındaki gelişmelerin sektöre ve müşterilere yeni fırsatlar sunduğunu belirten Kaan Gür şöyle konuştu: “Alternatif Bank olarak dijitalleşme alanında gösterdiğimiz gelişime hız kesmeden devam ettik. Devreye aldığımız görüntülü görüşmeyle uzaktan müşteri olma altyapımız sayesinde artık yeni müşteri kazanımlarımızın yarıya yakınını bu kanal üzerinden gerçekleştiriyoruz. Artan yeni müşteri kazanımımızın da desteğiyle mevduat hacmimizde önceki yıla oranla %50’nin üzerine çıkan güçlü bir büyüme elde ettik. Buna ek olarak yılın sonunda devreye giren Kur Korumalı mevduat ürününü şubeye gitmeye gerek kalmadan sunabilen ilk bankalardan biri olduk. Önümüzdeki dönemde müşterilerimize çok iyi bir dijital deneyim sunarak değer yaracak çalışmalarımıza artan bir ivmeyle devam edeceğiz.”

“Dış ticaretteki uzmanlığımızla ihracatçılarımıza değer yaratmaya devam ediyoruz”

Kaan Gür ayrıca, “2021 aynı zamanda Alternatif Bank olarak dış ticaret odağımızı sürdürdüğümüz, finansman desteklerimizin yanında, “İhracatçıya Güç Katan Paket” gibi kapsamlı hizmet paketleriyle de ihracatçılarımıza katkı sağladığımız bir yıl oldu. Bu kapsamda uzun yıllardır yakın işbirliği içinde çalıştığımız Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Uluslararası Finans Kurumu’nun (IFC) 2020 yılında hayata geçirdiği COVID-19 Destek Paketi’nden sağladığımız 50 milyon USD tutarındaki fonu geçtiğimiz Ekim’de yenileyerek KOBİ’lerimizin kullanımına sunduk. Ayrıca Bankamızın dış ticaretteki başarısını ve operasyonel mükemmelliğini teyit eden önemli bir ödülün üst üste ikinci kez sahibi olduk. IFC’nin ‘Annual Trade Awards – Küresel Ticaret Ödülleri’nde bir kez daha “Avrupa, Orta Asya ve Türkiye’deki En İyi Dış Ticaret Operasyon Bankası” seçilmenin mutluluğunu yaşadık.” diye konuştu.

“Kurumsal Yönetim İlkelerine sıkı sıkı bağlıyız, bankacılığı herkes için erişilebilir kılmak için çalışıyoruz”

Alternatif Bank’ın kurumsal yönetim ilkelerine bağlılığına da vurgu yapan Gür, “2021 yılının son çeyreğinde sorumlu bankacılık yaklaşımımız açısından son derece değerli bulduğumuz bir gelişmeye de imza attık. Bankamızın kurumsal yönetim ilkelerine ve şeffaflığa verdiği önemin bir göstergesi olarak; SAHA Rating tarafından yapılan kurumsal yönetim derecelendirme çalışmasında 10 üzerinden 9,28 gibi güçlü bir not aldık. Bu ilkelere sıkı sıkıya bağlıyız. Basiretli olmak bizim için, müşterilerimize hak ve eşitlik temelinde hizmet sunmaktan, bankacılığın esas ve kaidelerini kayıtsız şartsız uygulamaktan geçiyor. Bunun bir yansıması olarak ‘hak temelli’ yaklaşımla, tüm hizmetlerimizin eşitlik ve erişilebilirlik çerçevesinde kolaylıkla kullanılmasını hedeflediğimiz Engelsiz Bankacılık çalışmalarımızı da hız kesmeden sürdürüyoruz. Bu kapsamda yürüttüğümüz projeler ve geliştirdiğimiz çözümlerle sektörümüze de örnek olurken, engelsiz bir dünya için üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye devam edeceğiz.” dedi.