banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ünlü oyuncu Semra Dinçer hayatını kaybetti!
Ünlü oyuncu Semra Dinçer hayatını kaybetti!
ABD'den İHA'lara karşı lazer silahı hamlesi
ABD'den İHA'lara karşı lazer silahı hamlesi
Acun'un alacağı kulüpten resmi açıklama geldi!
Acun'un alacağı kulüpten resmi açıklama geldi!
Alkollü içecekler de zamlardan nasibini aldı
Alkollü içecekler de zamlardan nasibini aldı

Almanlar ucuz akaryakıt için Çekya’ya geliyor

Akaryakıt fiyatlarının rekor seviyelere yükseldiği Avrupa’da, Almanlar ucuz akaryakıt için komşu ülke Çekya’yı tercih ediyor.

Ekonomi 01.11.2021, 10:36 01.11.2021, 11:54

Akaryakıt fiyatlarının rekor seviyelere yükseldiği Avrupa’da, Almanlar ucuz akaryakıt için komşu ülke Çekya’yı tercih ediyor.

Avrupa’da artan akaryakıt fiyatlarının ardından sürücüler daha uygun fiyatlı akaryakıt satan komşu ülkelere akın ediyor. Yüksek akaryakıt fiyatları ile boğuşan Almanlar, Çekya’ya yönelmeye devam ediyor. Almanya’nın Çekya’ya sınırı olan Saksonya ve Bavyera eyaletlerinden gelen sürücüler hafta sonları uzun kuyruklara sebep oluyor. Litrede 43 cent (yaklaşık 4.79 TL) kar eden Almanlar, bazı ihtiyaçlarını da Çek marketlerinden karşılıyor. Almanya’nın Bavyera eyaletinde bulunan Hof şehrinde 1 litre Natural 95 benzin 1.80 euro’ya (yaklaşık 20.11 TL) satılırken, Hof’tan yaklaşık 55 kilometre uzakta bulunan Çekya’nın Cheb şehrindeki benzin istasyonlarında ise aynı benzinin 1 litresi 1,37 euro’ya (yaklaşık 15.28 TL) satılıyor. Litre başına 43 cent (yaklaşık 4.79 TL) tasarruf eden Almanlar, depo başına ise 20 euro (yaklaşık 223 TL) ila 30 euro (334 TL) arasında değişen miktarlarda tasarruf ediyorlar.

Çek sürücüler Alman sürücülere kızgın

Akaryakıt fiyatları Almanya’daki fiyatlara göre daha ucuz olsa da Çekya’da da akaryakıt fiyatları yükselişe geçti. Sınır ülkeleri içerisinde en uygun akaryakıtın satıldığı Çekya’da sürücüler ülke içinde daha ucuz akaryakıt satan benzin istasyonlarına yöneliyor. Cheb şehrinde ucuz akaryakıt satan bir benzin istasyonunda uzun kuyrukta sırasını bekleyen Çek sürücü Jan Holecek (38) “Mevcut akaryakıt fiyatlarının yüksekliği ve yükselmeye devam etmesi araç sahipleri için çok kötü bir durum. Bizler de şehrimizdeki en ucuz akaryakıtı satan benzin istasyonlarına yöneliyoruz. Fakat Almanya sınırında olmamızdan dolayı ucuz akaryakıt için buraya gelen Alman sürücülerin yol açtığı kuyruklarda beklemek zorunda kalıyoruz. Pandemi döneminde 22 krona (yaklaşık 9.49 TL) benzin alabilirken şimdi 34.90 krona (yaklaşık 15 TL) alıyoruz. Pandemi sonrası fiyatların artmasını anlayabiliyorum ama bu fiyatlar çok fazla. Artık son bulmalı, kuyrukta beklemek istemiyorum” dedi.

Sadece araç deposunu değil, bidonları da dolduruyorlar

2012 yılının Ağustos ayından beri en yüksek seviyeye çıkan Almanya’daki akaryakıt fiyatları, Alman sürücüleri Çekya sınırına yakın olan Çek benzin istasyonlarına yöneltiyor. Uzun kuyrukların oluştuğu istasyonlarda bir sürücünün yakıtını alıp kasada ödeme yapması 40 dakika sürüyor. Almanya’daki yüksek akaryakıt fiyatları nedeniyle Çekya’ya gelen Almanlar sadece araç depolarını değil, yanlarında getirdikleri bidonları da dolduruyor. Sınır kasabalarında bulunan restoranlarda da yoğunluk yaşanırken artışın yüzde 30’a yaklaştığı belirtiliyor. Çekya’daki marketlerden de alışveriş yapan Almanların özellikle sigara satın aldığı görülüyor.

Almanya’da enflasyon son 28 yılın en yüksek seviyesinde

Alman Federal İstatistik Ofisine göre, tüketici fiyatları yükselmeye devam ederken, Eylül ayı enflasyonu geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 arttı. Enflasyon oranı, Aralık 1993’ten bu yana ilk kez Eylül’de yüzde 4’ün üzerine çıktı.

Uzmanlara göre akaryakıt fiyatları yükselmeye devam ederse Kasım ayında enflasyon oranı yüzde 5’i bulabilir.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Kayserispor 11 14
11. Adana Demirspor 10 13
12. Sivasspor 11 12
13. Başakşehir 10 12
14. Gaziantep FK 11 12
15. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
16. Kasımpaşa 11 9
17. Giresunspor 10 9
18. Antalyaspor 10 9
19. Göztepe 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 10 17
7. Tuzlaspor 10 14
8. Gençlerbirliği 10 14
9. İstanbulspor 10 13
10. Boluspor 10 12
11. Samsunspor 10 12
12. Bursaspor 9 11
13. Denizlispor 10 11
14. Menemenspor 10 11
15. Manisa FK 11 10
16. Altınordu 10 10
17. Adanaspor 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Brighton 10 16
8. Tottenham 10 15
9. Everton 9 14
10. Leicester City 10 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 11 19
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 12 10
16. Deportivo Alaves 11 10
17. Cádiz 12 9
18. Granada 10 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 12 6