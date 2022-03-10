Alman ve İngiliz’e Türk balı

Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü bünyesinde hizmet veren bal paketleme tesisi tarafından Almanya ve İngiltere’ye bal ihracatı gerçekleştirildi.

Ordu, yıllık 18 bin ton bal üretimi ile Türkiye’de arıcılıkta birinci sırada yer alıyor. Fındıktan sonra kentte önemli gelir kaynaklarından biri olan arıcılıkta, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü tarafından son olarak Almanya ve İngiltere’ye 52 ton bal ihraç edildi. Ülkelere gönderilmek için hazırlanan ballar tırlara yüklenerek yola çıktı. 2021 yılındaki anlaşma kapsamında 200 ton balın bu sene ihracatı gerçekleştiği, 2022 yılı için gelen taleplerin ise 600 tona ulaştığı, bu rakamın daha da yükselebileceği belirtildi. 2018 yılından bu yana 750 ton civarında bal ihracatının gerçekleştirildiği, bu rakamların gün geçtikçe arttığı açıklandı.

“2021 yılında Ordu’dan toplam 444 ton bal ihracatı gerçekleşti”

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Ordu’nun yaklaşık 600 bin koloni ve 3 bin 500 arı yetiştiricisi ile Türkiye’de en çok bal üreten il olduğunu söyledi. Ordulu arıcıların Türkiye’nin farklı noktalarında doğal balı üretmek çaba sark ettiğini aktaran Yılmaz, “Bu haliyle üretimi ile Türkiye’de bir numara olan Ordu’da bal ihracatında da özellikle BALMER A.Ş. tesisinin kurulması ile birlikte artış yaşanmaya başlandı. 2021 yılı içerisinde 150 ton civarında bal yurtdışına tesis üzerinden sadece ihraç edildi, bu diğer bal ihracatı yapan iş insanlarımız da işin içine katıldığında 2021 yılında 444 civarında bal ihracatı Ordu’dan gerçekleşmiş oldu” dedi.

Ordu’dan bir yılda bin ton bal ihracatı gerçekleşmesi hedefleniyor

“Bu sene sadece BALMER A.Ş. üzerinden 200 ton civarında bal ihracatımız söz konusu olacak. Tabii, diğer firmalar üzerinden yapılacak olan bal ihracatı ile birlikte bu rakamın 600-700 civarında gerçekleşeceğini düşünüyoruz” diyen Yılmaz, “2023 yılında bizim esas hedefimiz, ilden yapılacak olan bal ihracatını bin tonun üzerine çıkartmak. Bu noktada da BALMER’in çok önemli bir görev üstleneceğini, yaklaşık 600 tonluk balın tesislerinden geçmek suretiyle yurtdışına ihraç edilmesini bekliyoruz. Yine diğer firmalarımızın da yapacağı bal ihracatı ile beraber inşallah Ordu’dan bin tonun üzerinde bal ihracatı gerçekleştirmiş olacağız” ifadelerine yer verdi.

“Önümüzdeki süreçte sadece bal değil, diğer arı ürünlerinin de ihracatını gerçekleştireceğiz”

BALMER’in kurulması ile birlikte sadece bal değil, diğer arı ürünlerinin de kentte üretiminin arttırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, “Arı sütü, polen, propolis gibi ürünlerin de inşallah üretimini arttırmak sureti ile önümüzdeki süreçte Ordu’dan sadece bal değil, balın yanında diğer arı ürünlerinin de ihracatını gerçekleştireceğiz. İlimizde yoğun olarak üretilen kestane balının da bu sene yurtdışına ihracatını gerçekleştiriyoruz. İlk kez kestane balını da yurtdışına göndermiş olacağız” şeklinde konuştu.

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çifçi, 2021 yılında üreticiden alınan balların Almanya ve İngiltere’ye ihraç edildiğini kaydetti. Amaçlarının, balın hak ettiği değeri kazanarak, ihracatı arttırmak olduğuna değinen Çifçi, artık dünyanın her noktasına bal gönderebildiklerini ifade etti. Çifçi, “Birliklerimizin bal alımı yapması fiyatların da bir miktar yukarıya çıkmasını sağlıyor. İhracatta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da dediği gibi döviz girdisi sağlıyoruz, bu da bizi mutlu ediyor” diye konuştu.

“Üreticilerimizin ballarının en az yüzde 30’unu ihraç etmek istiyoruz”

Çifçi, "Önümüzdeki sene içerisinde ihracat çalışmalar daha da fazla, gelen talepler şuanda 600 ton civarında. 2021 yılında aldığımız 200 ton balı gönderdikten sonra 2022 yılında da yaklaşık 600 tonluk bir anlaşmamız var, 2022 yılı için bu rakam bin tona da çıkabilir. Amacımız BALMER tesisinde üreticilerimizin ürettiği yaklaşık 18 bin ton balın en azından yüzde 30’unu (5-6 bin ton) yurtdışına ihraç edebilmek" diye konuştu.